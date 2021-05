Biorasi obtient la certification ISO 9001:2015 relative à la gestion de la qualité





Biorasi, l'une des principales organisations de recherche contractuelle (ORC), à services complets, et d'envergure mondiale, se réjouit d'annoncer l'obtention de sa certification ISO 9001:2015. Pour obtenir cette accréditation ISO, Biorasi a démontré son dévouement envers la pratique de l'assurance qualité dans le domaine des essais cliniques, ainsi que son engagement envers l'excellence de la qualité pour les études cliniques individuelles.

« La certification ISO 9001:2015 représente un événement majeur pour Biorasi », a déclaré Chris O'Brien, PDG de Biorasi. « Il s'agit d'une validation puissante et indépendante, de la qualité de nos processus. Le message envoyé aux sponsors potentiels à travers le monde est que Biorasi se soucie profondément de la qualité. Cela leur indique qu'ils peuvent nous faire confiance. »

Biorasi s'est vu accorder la certification ISO 9001:2015 le 5 mai 2021, rejoignant ainsi les rangs d'autres organisations axées sur la qualité, et notamment notre fournisseur privilégié, IBM Watson Health.

« Notre politique en matière de qualité est motivée par la compréhension fondamentale que les patients et leurs familles subissent l'impact des décisions que nous prenons », a confié pour sa part Todd Brill, vice-président des Affaires réglementaires, des Affaires cliniques, et de l'Assurance qualité chez IBM. « Nous sommes fiers de notre certification ISO 9001 et du niveau de qualité qu'elle garantit pour nos produits et à nos clients. Nous félicitons Biorasi d'avoir obtenu la certification ISO 9001:2015 ; cela illustre la qualité du partenariat entre les deux organisations et leur dévouement envers une recherche de qualité et une bonne exécution des essais cliniques. »

Publiée pour la première fois par l'Organisation internationale de normalisation (International Organization of Standardization, ISO) en 1987, ISO 9001 est définie comme la norme mondiale pour les exigences en matière de gestion de la qualité. Les organisations internationales se conforment à la norme ISO 9001 pour organiser et améliorer continuellement les processus commerciaux et l'efficacité.

« Notre certification ISO 9000:2015 témoigne de l'importance accordée à l'assurance qualité à tous les niveaux de l'organisation de Biorasi », a déclaré Mamta Hunt, vice-présidente de la qualité et de la pharmacovigilance, chez Biorasi. « Cela garantit une expérience client solide, axée sur les domaines clés de nos sponsors, tout en assurant le maintien de la conformité et de la cohérence, tout au long de la durée de l'essai clinique. La certification ISO 9000:2015 est une étape importante dans notre cheminement continu vers la qualité. »

À propos de Biorasi

Biorasi est une organisation de recherche contractuelle (ORC), axée sur les clients, et à services complets, qui fournit des solutions rapides et flexibles dans le cadre d'essais cliniques mondiaux, afin d'accélérer la mise sur le marché, pour ses sponsors. En tant que leader sur le marché de la neurologie, la néphrologie, la dermatologie et des maladies rares et urgentes, Biorasi établit de nouveaux jalons en termes de vitesse, d'agilité et de qualité, aussi bien pour le recrutement des patients, que les essais décentralisés et la transparence des données. Contactez Biorasi à l'adresse info@biorasi.com, ou en composant le (786) 388-0700.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

