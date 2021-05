Vijay Sethi, fervent partisan de la transformation numérique et du développement durable rejoint le comité consultatif de Cyble





Cyble, société de cyber-renseignement fondée sur l'IA et soutenue par Y Combinator, qui propose aux organisations des services de contrôle et de lutte contre le darkweb et la cybercriminalité, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Vijay Sethi, fervent partisan des technologies et du développement durable, au sein de son comité consultatif. Vijay Sethi jouit d'une riche expérience dans le conseil et le mentorat des sociétés et startups, concernant diverses facettes de la gestion, de la transformation numérique et du développement durable.

« En tant que membre clé de notre comité consultatif, Vijay apportera un point de vue qui contribuera à guider nos initiatives de développement stratégique. Sa nomination s'inscrit en phase avec l'engagement de Cyble, qui consiste à atteindre nos objectifs en oeuvrant pour une croissance soutenue, en maintenant l'excellence opérationnelle, en établissant une culture de l'innovation, ainsi qu'en élevant les normes de gouvernance d'entreprise. Cyble s'attache avec constance à fournir à ses clients finaux des renseignements de pointe concernant les menaces, et j'ai hâte de travailler avec Vijay à mesure que Cyble continuera de croître et de s'étendre dans des territoires inexplorés », a déclaré Manish Chachada, directeur d'exploitation et cofondateur de Cyble.

Expert chevronné du secteur, avec plus de 30 années d'expérience à son actif, Vijay Sethi a occupé les fonctions de directeur de l'Information, directeur des Ressources humaines, et directeur du département de la Responsabilité sociale d'entreprise, chez Hero MotoCorp. Avant cela, il a travaillé chez Ranbaxy et Tata Consultancy Services. Fervent partisan des technologies numériques telles que le cloud, la mobilité, l'intelligence artificielle, l'automatisation robotisée des processus, la RA, la RV, la cybersécurité et la gestion du risque, il jouit d'une vaste expérience en matière de feuille de route pour la transformation numérique, d'initiatives pour le développement des projets, de projets informatiques à grande échelle, de programmes de développement communautaire, de développement de talents, et de campagnes de motivation des employés.

Commentant son arrivée chez Cyble, Vijay Sethi a confié : « Je crois profondément en la nécessité croissante de rendre l'univers numérique plus sûr, et de participer au partage de renseignements sur la cybersécurité et les menaces, avec les consommateurs. Je suis impressionné par l'équipe de Cyble, ses offres technologiques, et l'engagement de la société consistant à préserver la sécurité des clients et utilisateurs. Je me réjouis de rejoindre Cyble en tant que conseiller, et j'ai hâte de travailler avec ses équipes talentueuses et dynamiques. »

Reconnu parmi les meilleurs leaders de l'informatique en Inde, Vijay Sethi a remporté au fil des ans plusieurs distinctions prestigieuses, notamment celle de Directeur de l'information (CIO) de l'année, à de nombreuses reprises, « CIO Hall of Fame », « Super League CIO », « Champion CIO », « Global CIO », « Global CIO Hall of fame », « Digital Icon of India », « India's Best IT manager », « India's Most Innovative CSR Leader », et bien d'autres récompenses. Il a également exercé les fonctions de président du Groupe d'utilisateurs SAP en Inde (SAP India User Group, INDUS). Auparavant, il a également été président du comité informatique de la Société des constructeurs automobiles indiens (Society of the Indian Automobile Manufacturers, SIAM), et président du Comité de responsabilité sociale d'entreprise, de la SIAM. Au fil des années, Vijay Sethi a par ailleurs été membre de divers Comités des chambres CII et FICCI.

Beenu Arora, PDG et fondateur de Cyble, a déclaré pour sa part : « Je suis heureux d'accueillir Vijay au sein du comité. Nul besoin de le présenter à la communauté de la cybersécurité. Ses capacités de résolution des problèmes, et sa passion pour la conception de solutions efficaces font de lui l'acteur idéal pour propulser Cyble au niveau supérieur. Sa nomination constitue une étape majeure dans le cadre de notre démarche consistant à renforcer notre équipe de direction d'entreprise, de classe mondiale. Les conseils applicables de Vijay se révéleront bénéfiques pour façonner les décisions stratégiques d'entreprise, de Cyble. »

Cyble est un fournisseur SaaS mondial de renseignements sur les menaces, qui aide les entreprises à se protéger contre la cybercriminalité et l'exposition au darkweb. Son objectif principal consiste à fournir aux organisations une visibilité en temps réel sur leur empreinte de risque numérique. Soutenue par Y Combinator dans le cadre de sa cohorte d'hiver 2021, Cyble a également été reconnue par Forbes comme l'une des 20 meilleures startups de cybersécurité à suivre (20 Best Cybersecurity Startups To Watch) en 2020. Basée à Alpharetta, en Géorgie, et disposant de bureaux en Australie, à Singapour et en Inde, Cyble a une présence mondiale. Pour en savoir plus sur Cyble, visitez www.cyble.io.

