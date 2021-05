Le FPI PRO annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2021





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX : PRV.UN) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre (ou le « premier trimestre ») clos le 31 mars 2021.

Faits saillants du premier trimestre de 2021

Vente de trois immeubles non stratégiques au cours de la période de douze mois close le 31 mars 2021.

Annonce du projet d'acquisition de 12 immeubles industriels pour 86,8 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture) au cours du premier trimestre de 2021, dont une tranche a été réalisée en avril 2021 au coût de 49,2 millions de dollars.

Près de 100 % des loyers bruts perçus au cours du premier trimestre de 2021.

Taux d'occupation de 98,2 % au 31 mars 2021.

À ce jour, renouvellement de baux relatifs à des locaux dont la superficie correspond à 80 % de la superficie locative totale visée par des baux venant à échéance en 2021.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 1) s'est établi à 9,8 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, ce qui est comparable au trimestre correspondant de l'exercice précédent, avant la pandémie de COVID-19.

s'est établi à 9,8 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, ce qui est comparable au trimestre correspondant de l'exercice précédent, avant la pandémie de COVID-19. Le résultat d'exploitation net 1) a atteint 10,1 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, en légère hausse par rapport au quatrième trimestre de 2020.

a atteint 10,1 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, en légère hausse par rapport au quatrième trimestre de 2020. Le résultat net et résultat global s'est établi à 1,6 million de dollars pour le premier trimestre de 2021.

Les liquidités d'exploitation se sont établies à plus de 30 millions de dollars au 31 mars 2021 et nous avons réalisé le placement privé de 50 millions de dollars avec une importante société de capital-investissement qui a été annoncé au cours du premier trimestre de 2021 et dont la clôture a eu lieu après le premier trimestre de 2021.

nous avons réalisé le placement privé de 50 millions de dollars avec une importante société de capital-investissement qui a été annoncé au cours du premier trimestre de dont la clôture a eu lieu après le premier trimestre de 2021. Le ratio de distribution des FTEA 1) s'est établi à 83,0 % pour le premier trimestre de 2021, comparativement à 105,0 % pour le premier trimestre de 2020.

s'est établi à 83,0 % pour le premier trimestre de 2021, comparativement à 105,0 % pour le premier trimestre de 2020. Le ratio dette/valeur comptable 1) brute s'est établi à 57,49 % au 31 mars 2021, comparativement à 58,06 % à la même date l'an passé.

brute s'est établi à 57,49 % au 31 mars 2021, comparativement à 58,06 % à la même date l'an passé. Des hypothèques totalisant 52 millions de dollars ont été refinancées à des taux plus bas avec des échéances de 7 et 10 ans, ce qui comprend un engagement hypothécaire de 24,8 millions de dollars sur sept ans pour refinancer six immeubles de commerces de détail après la fin du trimestre.

_______________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

« Le FPI PRO a commencé l'année avec force, et la prudence dont nous avons fait preuve en 2020 nous permet de poursuivre à nouveau notre croissance dans un contexte de réouverture de l'économie. Les bons résultats que nous avons affichés pendant la pandémie figurent parmi les meilleurs de notre secteur et témoignent de la stabilité de nos activités qui reposent sur notre portefeuille bien positionné », a déclaré le chef de la direction du FPI PRO, James Beckerleg.

« Au cours du premier trimestre de 2021, nous sommes parvenus à mettre en oeuvre notre stratégie sur plusieurs fronts. Nous renforçons notre portefeuille avec nos opérations relutives annoncées dans le secteur des immeubles industriels, tout en nous départissant de façon avantageuse d'un petit nombre d'actifs non stratégiques. Le placement privé que nous avons réalisé récemment a également renforcé notre capacité de tirer parti d'occasions transformationnelles tandis que nous cherchons activement à tirer parti des nombreuses occasions avantageuses qui s'offrent à nous, principalement dans le secteur des immeubles industriels.

Nous avons renforcé notre situation financière au cours du premier trimestre de 2021, notamment avec une augmentation des liquidités opérationnelles, tout en réduisant notre dette et en améliorant notre ratio de distribution, en plus de renouveler des hypothèques à des taux plus bas et pour des durées plus longues. Nous avons également conclu une entente avec Bragg Group of Companies dans le cadre de notre placement privé, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur une société de capital-investissement de renom pour épauler notre croissance.

Nos paramètres opérationnels sont également demeurés à un bon niveau au cours du premier trimestre. Le taux d'occupation est demeuré élevé et les activités de location ont donné de bons résultats, comme en témoigne le fait que nous soyons parvenus à renouveler, avec des majorations de 5 % en moyenne, les baux relatifs à des locaux dont la superficie correspond à 80 % de la superficie locative totale visée par des baux venant à échéance en 2021.

Nous progressons avec optimisme, car nous sommes en bonne position pour tirer parti d'une forte reprise de l'économie dans un contexte d'augmentation des taux de vaccination au Canada. Nous allons continuer de mettre en oeuvre notre stratégie avec la même approche disciplinée qui a assuré notre croissance jusqu'à présent en vue de créer de façon durable de la valeur pour nos porteurs de parts », a conclu M. Beckerleg.

Répercussions de la COVID-19

Depuis le début de la pandémie, le FPI PRO a travaillé en étroite collaboration avec ses locataires, y compris en accordant des reports de loyer à certains d'entre eux et en les aidant à participer au programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (l'« AUCLC ») du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Au 31 mars 2021, le FPI PRO a inscrit une somme d'environ 0,3 million de dollars au titre des loyers reportés devant être remboursés par des locataires sur différentes périodes ne dépassant généralement pas 12 mois. Ces loyers sont perçus dans les délais prévus et conformément aux ententes de report de loyer qui ont été conclues. Comme il est indiqué ci-après, le recouvrement mensuel des loyers bruts s'est établi à presque 100 % au cours des quatre derniers mois.

Le recouvrement mensuel des loyers bruts par le FPI PRO en 2021 s'établit comme suit :



Avril 2021 Mars 2021 Février 2021 Janvier 2021 Recouvrements de loyers bruts, y compris auprès des sociétés d'État et des autres locataires qui paient généralement le loyer à la fin du mois, d'après l'historique des cycles de perception 99,9 % 99,9 % 99,8 % 99,8 % Ventilation :







Locataires d'immeubles industriels1) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Locataires d'immeubles de bureaux 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Locataires d'immeubles de commerces de détail 99,6 % 99,6 % 99,5 % 99,5 % Ententes de report temporaire des loyers prévoyant des modalités de remboursement fixes 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Loyers bruts en souffrance (des discussions sont en cours avec les locataires et la situation est gérée au cas par cas) 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %

1) Le 1er janvier 2021, le FPI a reclassé ses actifs du secteur des immeubles de commerces à usage mixte dans les actifs du secteur des immeubles industriels pour suivre l'exemple d'autres FPI diversifiés canadiens.

RÉSULTATS FINANCIERS

Tableau 1 - Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part, et à moins d'indication contraire) Trimestre clos le 31 mars 2021 Trimestre clos le

31 mars 2020

Données financières



Produits tirés des immeubles 17 390 $ 17 707 $ Résultat d'exploitation net (REN)1) 10 093 $ 10 355 $ Total de l'actif 636 338 $ 650 987 $ Ratio dette-valeur comptable brute1) 57,49 % 58,06 % Ratio de couverture des intérêts1) 2,7x 2,7x Ratio de couverture du service de la dette1) 1,6x 1,6x Taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires 3,66 % 3,72 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, montant net 207 $ 3 300 $ Flux de trésorerie d'exploitation (FTE)1) 3 878 $ 5 756 $ FTE de base par part1)2) 0,0969 $ 0,1442 $ FTE dilués par part1)2) 0,0946 $ 0,1415 $ Flux de trésorerie d'exploitation ajustés (FTEA)1) 5 422 $ 5 989 $ FTEA de base par part1)2) 0,1355 $ 0,1500 $ FTEA dilués par part1)2) 0,1323 $ 0,1473 $ Ratio de distribution des FTEA de base1) 83,0 % 105,5 % Ratio de distribution des FTEA dilués1) 85,0 % 106,9 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». 2) Le total des parts de base est composé de parts de fiducie et de parts de catégorie B (terme défini aux présentes). Le total des parts diluées comprend également des parts de fiducie différées et des parts de fiducie assujetties à des restrictions émises dans le cadre du régime incitatif à long terme du FPI.

Le FPI PRO détenait 90 immeubles de placement au 31 mars 2021, comparativement à 93 à la même date l'an passé. Le total de l'actif s'est établi à 636,3 millions de dollars au 31 mars 2021, en baisse de 14,6 millions de dollars ou (2,3) % par rapport au total de 651,0 millions de dollars au 31 mars 2020. Au cours de la période de 12 mois close le 31 mars 2021, le FPI PRO a vendu trois immeubles de placement non stratégiques pour un prix correspondant à leur valeur comptable respective ou supérieur à celle-ci. Le produit brut a été affecté à la réduction de la dette et à l'augmentation des liquidités d'exploitation.

Pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021 :

Les produits tirés des immeubles se sont établis à 17,4 millions de dollars, en baisse de 0,3 million de dollars ou (1,8) % comparativement à leur montant de 17,7 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ce recul est attribuable à la vente de trois immeubles de placement au cours de la période de douze mois close le 31 mars 2021.

Le résultat d'exploitation net des immeubles comparables 2) a atteint 9,8 millions de dollars, ce qui est comparable à son montant pour la période correspondante de l'exercice précédent. Compte non tenu des dépenses de 0,1 million de dollars liées à la COVID-19, le résultat d'exploitation net des immeubles comparables pour le premier trimestre de 2021 témoigne d'une progression de 0,7 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

a atteint 9,8 millions de dollars, ce qui est comparable à son montant pour la période correspondante de l'exercice précédent. Compte non tenu des dépenses de 0,1 million de dollars liées à la COVID-19, le résultat d'exploitation net des immeubles comparables pour le premier trimestre de 2021 témoigne d'une progression de 0,7 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation net 1) s'est établi à 10,1 millions de dollars, en hausse de 0,1 million de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2020, mais en baisse de 0,3 million de dollars ou (2,5) % en regard du montant de 10,4 millions de dollars inscrit pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation est attribuable principalement à la vente d'immeubles de placement.

s'est établi à 10,1 millions de dollars, en hausse de 0,1 million de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2020, mais en baisse de 0,3 million de dollars ou (2,5) % en regard du montant de 10,4 millions de dollars inscrit pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation est attribuable principalement à la vente d'immeubles de placement. Les FTEA 1) se sont établis à 5,4 millions de dollars. Ce résultat est comparable à celui du quatrième trimestre de 2020, mais il représente une baisse de 0,6 million de dollars ou (9,5) % par rapport au montant de 6,0 millions de dollars inscrit pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation est attribuable principalement à la vente de trois immeubles de placement, à l'augmentation des dépenses d'investissement de maintien et à la stabilisation des frais de location.

se sont établis à 5,4 millions de dollars. Ce résultat est comparable à celui du quatrième trimestre de 2020, mais il représente une baisse de 0,6 million de dollars ou (9,5) % par rapport au montant de 6,0 millions de dollars inscrit pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette variation est attribuable principalement à la vente de trois immeubles de placement, à l'augmentation des dépenses d'investissement de maintien et à la stabilisation des frais de location. Le ratio de distribution des FTEA1) s'est établi à 83,0 %, contre 105,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui procure une plus grande marge de manoeuvre pour les décisions en matière de gestion du capital.

__________________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Tableau 2 - Rapprochement du résultat d'exploitation net et du résultat net et résultat global

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31 mars 2021 Trimestre clos le 31 mars 2020 Produits tirés des immeubles 17 390 $ 17 707 $ Charges d'exploitation des immeubles 7 297

7 352

Résultat d'exploitation net (REN)1) 10 093

10 355

Frais généraux et administratifs 1 069

683

Charge liée au régime incitatif à long terme 537

(3 258)

Amortissement des immobilisations corporelles 87

74

Amortissement des immobilisations incorporelles 93

93

Charges d'intérêts et coûts de financement 3 901

3 889

Distributions - Parts de catégorie B 166

398

Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B 432

(9 388)

Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement 1 170

(42)

Autres produits (561)

(509)

Autres charges 262

278

Coûts de règlement de la dette. 1 303

-

Résultat net et résultat global 1 634 $

18 137 $

1) Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, le résultat net et résultat global a atteint 1,6 million de dollars, contre 18,1 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Ce recul de 16,5 millions de dollars est attribuable principalement à l'ajustement hors trésorerie de 9,8 millions de dollars de la juste valeur des parts de catégorie B (terme défini ci-après), à la variation de 3,8 millions de dollars de la charge hors trésorerie liée au régime incitatif à long terme, aux coûts de remboursement de la dette de 1,3 million de dollars liés au remboursement de prêts hypothécaires totalisant environ 29 millions de dollars échéants en 2021 et 2022, et à la variation de 1,2 million de dollars de l'ajustement hors trésorerie de la juste valeur des immeubles de placement pour le premier trimestre de 2021 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Bilan solide et bonne situation de trésorerie

Le FPI PRO s'est engagé à améliorer progressivement son bilan et sa situation de trésorerie, ainsi que son ratio dette/valeur comptable brute.

Au 31 mars 2021, les liquidités d'exploitation du FPI PRO s'établissaient à plus de 30 millions de dollars et se composaient de fonds en caisse et de facilités d'exploitation non utilisées. Le ratio dette/valeur comptable brute3) s'est établi à 57,49 % au 31 mars 2021, contre 58,06 % au 31 mars 2020. Cette baisse est attribuable à la réduction de la dette en conséquence de la vente de trois éléments d'actif. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les emprunts hypothécaires s'est établi à 3,66 % au 31 mars 2021, comparativement à 3,72 % au 31 mars 2020.

Au cours du premier trimestre, le FPI PRO a obtenu un nouveau financement hypothécaire de 46,6 millions de dollars d'une durée prolongée à 10 ans et assorti d'un taux de 3,21 %. Le produit a été utilisé pour rembourser environ 29,0 millions de dollars au titre de prêts hypothécaires venant à échéance en 2021 et 2022 et pour payer des frais de maintien du rendement totalisant 1,3 million de dollars. Le solde net de 16,3 millions de dollars a été affecté à la réduction des facilités d'exploitation et à l'augmentation des liquidités comme il est mentionné plus haut.

Le 15 mars 2021, le FPI PRO a annoncé qu'il avait conclu une convention de souscription contraignante en vue d'émettre 8 264 463 parts de fiducie nouvelles, au prix de 6,05 $ par part, à Collingwood Investments Incorporated, membre du Bragg Group of Companies, de la Nouvelle-Écosse, dans le cadre d'un placement privé sans courtier, le produit brut total s'établissant à environ 50,0 millions de dollars. La clôture du placement privé a eu lieu en avril 2021 et le produit sera utilisé pour financer en partie les acquisitions annoncées et pour rembourser certaines dettes. Le solde, s'il en est, sera utilisé pour financer des acquisitions futures, pour les besoins généraux de l'entreprise et pour son fonds de roulement.

Opérations de portefeuille

Le portefeuille du FPI PRO est diversifié par catégorie d'actifs et par emplacements géographiques, l'accent étant mis sur des emplacements stratégiques dans des marchés prometteurs de taille moyenne au Canada.

Au cours du premier trimestre de 2021, le FPI PRO a vendu un immeuble non stratégique destiné à l'industrie légère situé dans la région métropolitaine de Montréal, le produit brut s'établissant à 8,0 millions de dollars. Le produit de la vente a été affecté au remboursement de l'hypothèque relative à l'immeuble et aux fins générales de l'entreprise.

Le 15 mars 2021, le FPI PRO a annoncé son projet d'acquisition de 12 immeubles industriels, dont trois immeubles à Ottawa, en Ontario, et neuf immeubles à Winnipeg, au Manitoba. Le prix d'achat total de ces immeubles dont la superficie locative brute totalise 572 000 pieds carrés était d'environ 86,8 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). En conséquence de cette opération, la superficie locative brute totale du portefeuille du FPI PRO s'élèvera à 5,0 millions de pieds carrés, et sa valeur comptable brute1), sur une base pro forma[4]), s'établira à environ 700 millions de dollars.

___________________________________ 1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ». 2) Valeur comptable brute au 31 mars 2021 en supposant que la clôture des acquisitions a lieu selon les modalités prévues.

Incidence des 12 acquisitions sur le portefeuille global du FPI PRO :

Portefeuille pro forma

Province

Loyer de

base %

Superficie

locative brute %

Catégorie d'actifs

Loyer de

base %

Superficie

locative brute % Provinces maritimes

38 %

38 %

Immeubles

industriels

54 %

70 % Québec

12 %

16 %

Immeubles de

commerces de détail

33 %

21 % Ouest canadien

17 %

16 %

Immeubles de

bureau

13 %

9 % Ontario

33 %

31 %











Total

100 %

100 %





100 %

100 %

Le FPI PRO a des projets d'acquisition intéressants, y compris des ententes conditionnelles en vue d'acquérir dans le Canada atlantique six immeubles industriels de qualité institutionnelle totalisant environ 500 000 pieds carrés pour environ 47 millions de dollars. Une de ces ententes, qui vise une acquisition de 4,5 millions de dollars, est contraignante pour le FPI PRO et est assortie des conditions de clôture usuelles.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Tableau 3 - Faits saillants opérationnels







31 mars 2021 31 mars 2020

Données opérationnelles



Nombre d'immeubles 90 93 Superficie locative brute (en pieds carrés) 4 459 225 4 580 932 Taux d'occupation1) 98,2 % 93,3 % Durée restante moyenne pondérée des baux (en années) 5,0 5,5

1) Le taux d'occupation tient compte des contrats de location pour une occupation future de locaux actuellement vacants. La direction est d'avis que la prise en compte de ces locaux réservés permet de présenter une information plus équilibrée. Au 31 Mars 2021, la superficie locative brute des locaux réservés s'élevait à environ 5 146 pieds carrés (12 636 pieds carrés au 31 mars 2020).

La superficie locative brute a diminué de (2,7) % et s'est établie à 4 459 225 pieds carrés au 31 mars 2021, comparativement à 4 580 932 pieds carrés au 31 mars 2020. La diminution de 121 707 pieds carrés de la superficie locative brute est attribuable surtout à la vente de trois immeubles de placement au cours de la période de douze mois close le 31 mars 2021.

Le taux d'occupation est demeuré stable et s'est établi à 98,2 % au 31 mars 2021, comparativement à 98,3 % un an plus tôt. Le bassin de locataires du FPI PRO est bien diversifié sur le plan des secteurs d'activité. Au 31 mars 2021, environ 86 % des loyers de base du portefeuille proviennent de locataires nationaux et gouvernementaux, et les dix principaux locataires représentent 37,5 % des loyers de base annuels. Au 31 mars 2021, dans le secteur des immeubles de commerces de détail, 66,4 % des loyers de base proviennent de locataires offrant des services essentiels au public, notamment des épiceries, des pharmacies, des institutions financières, des bureaux gouvernementaux et des cliniques médicales. Au 31 mars 2021, les dix principaux locataires compris dans le portefeuille du FPI PRO comptaient pour environ 37,5 % des loyers de base au titre de locaux loués ou réservés, sur une base annualisée, et la durée restante moyenne de leurs baux était d'environ 6,5 ans.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 14 avril 2021, le FPI PRO a procédé à la clôture de son placement privé annoncé précédemment de 50 millions de dollars et a émis 8 264 463 parts de fiducie nouvelles, au prix de 6,05 $ par part, à Collingwood Investments Incorporated, membre du Bragg Group of Companies. Collingwood Investments Incorporated détient, conjointement avec une partie liée, une participation économique et avec droit de vote d'environ 19,6 % dans le FPI PRO.

Le 26 avril 2021, le FPI PRO a réalisé l'acquisition précédemment annoncée de trois immeubles situés à Ottawa pour un prix d'achat total d'environ 49,2 millions de dollars (compte non tenu des frais de clôture). La clôture de l'acquisition annoncée précédemment de neuf autres immeubles situés à Winnipeg, au Manitoba, devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2021 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles.

Le 28 avril 2021, le FPI PRO a vendu un immeuble de commerces de détail non stratégique situé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, pour un produit brut de 4,9 millions de dollars, un montant légèrement supérieur à sa valeur comptable selon les IFRS. Le produit a été affecté au remboursement de l'hypothèque relative à l'immeuble et aux fins générales de l'entreprise.

Le 7 mai 2021, le FPI PRO a obtenu un engagement hypothécaire de 24,8 millions de dollars sur sept ans afin de refinancer six immeubles de commerces de détail dont les hypothèques totalisant 21,7 millions de dollars viennent à échéance en 2022.

Distributions

Des distributions aux porteurs de parts totalisant 0,0375 $ par part de fiducie du FPI ont été déclarées chaque mois durant le trimestre clos le 31 mars 2021, ce qui représente des distributions de 0,45 $ par part sur une base annuelle. Des distributions équivalentes sont versées sur les parts de société en commandite de catégorie B de la Société en commandite FPI PRO (les « parts de catégorie B »), qui est une filiale du FPI.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES

Le FPI PRO demeure résolu à poursuivre sa croissance et à créer de la valeur pour ses porteurs de parts, tout en maintenant une situation financière solide permettant de prendre des décisions judicieuses en matière d'allocation du capital à long terme.

Les perspectives commerciales du FPI PRO sont positives et profitent de la reprise économique et de l'effet bénéfique sur le marché immobilier de la possibilité de financer des emprunts à des taux d'intérêt historiquement bas. Le FPI PRO poursuit de nouveau sa stratégie de croissance qui est axée sur l'acquisition d'immeubles de grande qualité et à faible risque dans des villes de taille moyenne au Canada, et sur une exposition accrue au secteur des immeubles industriels.

Détails concernant la conférence téléphonique et la diffusion Web à l'intention des investisseurs

Le FPI PRO tiendra une conférence téléphonique le 12 mai 2021 à 10 h 30 HAE afin de discuter des résultats de son premier trimestre de 2021. Il y aura une période de questions réservée aux analystes financiers. Pour écouter la conférence téléphonique, veuillez composer le 888 664-6383, le 416 764-8650 ou le 514 225-6995. Il sera possible de réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 19 mai 2021 en composant le 888 390-0541 ou le 416 764-8677 (code d'accès : 438569 #).

La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site Web du FPI PRO, à www.proreit.com ou à https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1458481&tp_key=297ae457dd

Assemblée annuelle des porteurs de parts

Dans le but de protéger la santé de ses porteurs de parts et de ses employés dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'assemblée annuelle du FPI PRO sera tenue de façon virtuelle, par webdiffusion, le 8 juin 2021, à 14 h HAE. Des renseignements supplémentaires au sujet de l'assemblée sont présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations du FPI qui a été préparée relativement à l'assemblée.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (TSX:PRV.UN) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié d'immeubles commerciaux variés répartis dans l'ensemble du Canada. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien. Pour de plus amples informations, visitez le site à l'adresse www.proreit.com.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le résultat d'exploitation net (le « REN »), les flux de trésorerie d'exploitation ajustés (les « FTEA »), la dette en pourcentage de la valeur comptable brute, le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture du service de la dette, les flux de trésorerie d'exploitation (les « FTE »), le ratio de distribution des FTEA et le résultat d'exploitation net des immeubles comparables (le « REN des immeubles comparables »). Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du FPI est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 31 mars 2021, qui est affiché sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO, qui peuvent faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur l'exécution par le FPI PRO de sa stratégie de croissance, l'utilisation prévue du produit du placement privé, la clôture prévue du reste des acquisitions annoncées, l'activité économique future, les projets d'acquisitions du FPI PRO, la conjoncture économique et le rendement futur du FPI PRO. Les objectifs du FPI PRO et les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables; ii) le niveau d'endettement futur du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront à ses attentes actuelles; iii) aucune modification aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement ou aux activités du FPI PRO; iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité de financement et la valeur de son actif, correspondra à ses attentes actuelles; v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada sera conforme aux attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou d'emprunt. Cependant, rien ne garantit que les pourparlers et les ententes du FPI PRO au sujet d'acquisitions futures déboucheront sur des ententes définitives ou des acquisitions d'immeubles et, le cas échéant, aucune garantie ne peut être donnée quant au moment où de telles acquisitions seront réalisées ou quant aux conditions de leur réalisation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 31 mars 2021, qui sont disponibles sous le profil du FPI PRO sur SEDAR, à www.sedar.com.

