Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,4 M$ pour le Centre des migrations de Montmagny

R閒ection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Qu閎ec accorde plus de 2,4 M$ pour le Centre des migrations de Montmagny





MONTMAGNY, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ -燣a ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme燗ndr閑 Laforest, et la d閜ut閑 de C魌e-du-Sud, Mme燤arie-Eve Proulx, sont fi鑢es d'annoncer qu'une somme de񁺒64490$ est accord閑 la Ville de Montmagny pour l'agrandissement et la r閚ovation de son centre communautaire, le Centre des migrations, dans le cadre du programme R閒ection et construction des infrastructures municipales (R蒀IM).

terme, le b鈚iment aura une superficie d'environ1336 m鑤res carr閟 et comprendra entre autres une grande salle communautaire avec cloisons modulables, une cuisine, un hall d'entr閑 enti鑢ement reconfigur pour le rendre plus fonctionnel, un vestiaire, deux vestibules ainsi que quatre salles de toilettes dont deux adapt閑s et accessibles de l'ext閞ieur. Soulignons qu'un montant de57739$ est pr関u pour l'int間ration d'une oeuvre d'art dans le projet.

Les travaux pr関oient 間alement la r閚ovation du syst鑝e de ventilation, de la plomberie, de l'閘ectricit et de l'isolation. La toiture et le rev阾ement de la b鈚isse seront remplac閟 et les entr閑s ext閞ieures seront r閍m閚ag閑s. De plus, on trouvera une rampe d'acc鑣 pour les personnes mobilit r閐uite et une terrasse en b閠on. L'ensemble des travaux devraient se terminer au printemps2022.

Citations:

珷C'est toujours une fiert, pour notre gouvernement, d'investir dans les infrastructures municipales qui permettent de donner acc鑣 aux citoyennes et aux citoyens des services publics de qualit. Aujourd'hui, ce sont plus de2,4爉illions de dollars que nous accordons la Ville de Montmagny pour le Centre des migrations.牷

Andr閑 Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

珷Cet investissement transformera le pr閟ent centre, situ dans un endroit unique dans la r間ion, en un lieu public plus stimulant, plus moderne et plus dynamique. Je me r閖ouis que l'aide financi鑢e consentie permette la r閚ovation du Centre des migrations en un centre communautaire encore plus accessible la population.牷

Marie-Eve Proulx, d閜ut閑 de C魌e-du-Sud

珷Je suis vraiment heureux de la pr閏ieuse aide financi鑢e que vient de nous accorder le minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation pour notre projet de r閚ovation et d'agrandissement du Centre des migrations qui, depuis son d関oilement en novembre2019, a pris un virage enti鑢ement communautaire. Gr鈉e cette subvention, les citoyens de Montmagny auront enfin acc鑣 un lieu de rassemblement communautaire situ sur l'un des plus beaux espaces ext閞ieurs de notre ville. Merci!牷

Bernard Boulet, maire de la Ville de Montmagny

Faits saillants:

L'aide financi鑢e provient du programme R蒀IM, qui est issu du Plan qu閎閏ois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 pr関oit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilit du minist鑢e des Affaires municipales et de l'Habitation.

Rappelons qu'en juillet 2020, la Ville de Montmagny inaugurait la piscine ext閞ieure Pointe-aux-Oies qui a b閚閒ici d'une aide financi鑢e provenant du Fonds des petites collectivit閟, un volet du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Qu閎ec.

