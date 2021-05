Une étude examine la capacité de Masimo O3® à surveiller les patients en état de choc septique en unité de soins intensifs et prédire la mortalité





Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui les conclusions d'une étude publiée dans le Journal of Anesthesia & Clinical Research dans laquelle le Dr. Debdipta Das et ses collègues de la Faculté médicale de Kolkata en Inde ont évalué l'utilité de l'oxymétrie régionale Masimo O3® dans la surveillance des patients en état de choc septique admis en unité de soins intensifs.1 O3, disponible sur la plateforme de surveillance et de connectivité du patient Masimo Root®, utilise une spectroscopie dans le proche infra-rouge (NIRS) non invasive pour surveiller la saturation en oxygène régionale (rSO 2 ) dans la région d'intérêt, telle que le cerveau ou le tissu cérébral (CrSO 2 ). Les chercheurs ont constaté que les tendances d'O3 corrélaient de manière significative avec diverses autres variables hémodynamiques et niveaux d'acide lactique fréquemment utilisés dans la surveillance des patients en état de choc septique. Ils ont également constaté que les valeurs rSO 2 différaient significativement entre les patients qui survivaient et ceux qui ne survivaient pas, ce qui suggère qu'elles pourraient être utiles comme indicateur de mortalité chez les patients en état de choc septique.

Notant la valeur d'une évaluation de la perfusion tissulaire pour faciliter la prise en charge des patients présentant des problèmes sur le plan hémodynamique en unité de soins intensifs, les chercheurs ont tenté d'évaluer si la surveillance de la saturation en oxygène régionale cérébrale non invasive pourrait être un ajout ou une alternative viable aux méthodes qui peuvent être affectées par la condition de référence du patient (telles que la surveillance des signes vitaux) et aux méthodes invasives (telles que la mesure du lactate dans le sang), qui présentent une foule de limitations (mesure intermittente et retardée, perte de sang, etc.). À cette fin, ils ont surveillé 40 patients adultes diagnostiqués en état de choc septique et admis en unité de soins intensifs, à l'aide de Masimo O3 et de diverses autres mesures toutes les six heures dans les 72 heures suivant l'admission.

Les chercheurs ont constaté que les tendances d'oxygénation cérébrale O3 corrélaient de manière significative avec d'autres paramètres fréquemment utilisés dans la surveillance des patients en état de choc septique. Il y avait une corrélation négative significative entre la rSO 2 cérébrale et l'acide lactique (r = -0,749 à -0,956) après les six premières heures suivant l'admission. Des corrélations positives significatives ont également été trouvées entre la rSO 2 cérébrale et la saturation veineuse centrale (r = 0,904 à 0,993), la tension artérielle moyenne (r = 0,957 à 0,993), et la saturation en oxygène artérielle (r = 0,864 à 0,988).

Les chercheurs ont notamment constaté que les survivants (n = 29) présentaient une différence significative de la rSO 2 cérébrale pendant les 72 heures suivant l'admission par rapport aux non survivants (n = 11) (p < 0,001), ce qui suggère que la rSO 2 O3 mesurée sur le tissu cérébral pourrait avoir une valeur prédictive pour la mortalité chez les patients en état de choc septique.

Dans le cadre de cette étude, les patients présentant un accident vasculaire cérébral, un infarctus cérébral, une hémorragie cérébrale, des convulsions ou une parésie, ainsi que les patients présentant une différence de plus de 10 % dans les valeurs rSO 2 entre les deux côtés du cerveau, étaient exclus.

Les chercheurs ont conclu que la rSO 2 Masimo O3 sur le tissu cérébral « pouvait être [un] paramètre chez les patients en état de choc et pouvait avoir une valeur pronostique dans la prédiction de la mortalité et le résultat clinique. » Ils ont élaboré : « Dans l'étude actuelle, nous mettons en lumière d'autres nouveaux avantages de la surveillance NIRS dans le choc circulatoire (septique) en tant que moniteur continu et indicateur de résultats. L'observation la plus importante de l'étude est la corrélation significative entre les lectures d'oxymétrie NIRS et les variables hémodynamiques, notamment l'acide lactique [et] la saturation en oxygène du sang veineux central chez les patients en état de choc. Ces données proposent donc une méthode pour l'évaluation rapide et non invasive du statut circulatoire des patients en état de choc. »

