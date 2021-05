Avis aux médias - L'itinérance : une infraction ? Montréal pour tou.te.s!





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le 12 mai, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et ses membres investissent l'espace public avec l'action: « L'itinérance : une infraction ? Montréal pour tou.te.s! » dont l'objectif est de rendre visible la répression vécue par les personnes en situation d'itinérance. Dans plusieurs arrondissements de Montréal, ce sont 17 organismes communautaires qui participeront à l'action en y disposant des mannequins illustrant différents visages de l'itinérance. 27 lieux symboliques de répression envers ces personnes sont ainsi investis : métro, parc, postes de quartiers, centre d'achats, etc.

«Qu'un tel nombre d'organismes se mobilisent en temps de pandémie indique l'ampleur de la répression à laquelle font face les personnes en situation d'itinérance. Le climat social actuel est inquiétant et ce sont les personnes les plus marginalisées qui en paient les frais», précise Laury Bacro, organisatrice communautaire au RAPSIM.

La multiplication des démantèlements, les infractions liées à certaines mesures sanitaires qui apparaissent discriminatoires, des pétitions citoyennes réclamant le déplacement des personnes illustrent un déni des droits des personnes, dont celui d'occuper l'espace public. Être en situation d'itinérance n'est pas une infraction !

En résumé

Quoi : Point de presse



Quand : Mercredi le 12 mai 2021, à 13h15



Où : au coin des rues Sainte-Catherine Est et Bourbonnière



Qui : Laury Bacro, organisatrice communautaire au RAPSIM

Sylvie Boivin (l'Anonyme) et Martin Pagé (Dopamine), membres du conseil d'administration du RAPSIM, seront également présent.es pour mettre en lumière certaines situations vécues dans l'est de Montréal.

La distanciation physique et les autres consignes de la Santé publique seront respectées.

Un communiqué de presse sera distribué sur place et mis en ligne à compter de 13h30.

