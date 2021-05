Intact Corporation financière annonce ses résultats du premier trimestre de 2021





(en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, le 11 mai 2021 /CNW/ - (TSX : IFC)

Faits saillants

RONPA de 2,40 $, en hausse de 49 %, et RCPO de 19,0 % attribuables à un bon rendement au chapitre de la souscription et à de bons résultats de la distribution

La croissance des primes de 1 % a été touchée par des mesures d'allègement additionnelles liées à la COVID-19 de 75 millions $ pour les clients de l'assurance automobile des particuliers

Le ratio combiné a été bon à 89,3 %, s'établissant à 88,2 % au Canada et à 96,3 % aux États-Unis, dont 7,6 points sont attribuables aux sinistres liés aux catastrophes aux États-Unis

RPA de 3,51 $ pour le trimestre et VCPA de 62,19 $, en hausse de 20 % d'un exercice à l'autre, en raison de bons résultats d'exploitation et de bons profits de placement

et , en raison de bons résultats d'exploitation et de bons profits de placement Bonne progression de la planification de l'intégration et de la transition avec l'équipe de RSA; le financement nécessaire est assuré et la clôture de l'acquisition devrait avoir lieu le 1er juin 2021

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons connu un bon début d'exercice, fournissant à nos clients des mesures d'allègement additionnelles et affichant un solide rendement opérationnel. Nos facteurs fondamentaux demeurent bons autant au Canada qu'aux États-Unis. En 2020, la surperformance de notre RCP par rapport à celui de l'industrie s'est établie à 570 points de base, excédant encore une fois notre objectif de 500 points de base. Nous avons fait des progrès considérables en collaborant avec l'équipe de RSA pour préparer l'intégration et la transition après la clôture de l'acquisition. Je me réjouis d'accueillir nos nouveaux collègues au sein de la famille d'Intact. Ensemble, nous allons travailler pour atteindre nos objectifs stratégiques et financiers. »

Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2021 T1-2020 Variation Primes directes souscrites1 2 522 2 521 1 % Ratio combiné 89,3 % 94,3 % (5,0) pts Produit net de souscription 297 159 87 % Produit net des placements 141 150 (6) % BAIIA tiré de la distribution et Autres 62 44 41 % Résultat opérationnel net 357 243 47 % Résultat net 514 107 380 % Données par action (en dollars)





Résultat opérationnel net par action (RONPA) 2,40 $ 1,61 $ 49 % Résultat par action (RPA) 3,51 $ 0,66 $ 432 % Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois





Rendement des capitaux propres (RCP) 19,0 % 14,0 % 5,0 pts RCP 17,6 % 9,2 % 8,4 pts Valeur comptable par action (en dollars) 62,19 51,71 20 % Marge sur le capital total2 3 008 1 485 1 523 Ratio de la dette sur le capital total 22,5 % 24,1 % (1,6) pt

_______________________________________ 1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la section 21 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion du T1-2021 pour de plus amples renseignements. La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. 2 Total du capital excédant les seuils d'intervention de la Société dans les entités réglementées (TCM 165 % à partir du 1er avril 2020, auparavant TCM 170 %, CFR 200 %) majoré de la trésorerie disponible et des placements dans les entités non réglementées. Voir la section 16 - Gestion du capital du rapport de gestion du T1-2021 pour de plus amples renseignements.

Dividende sur les actions ordinaires

Le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,83 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la Société. Les dividendes sont payables le 30 juin 2021 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2021.

Nous sommes en bonne situation financière et nous avons confiance en notre capacité d'accroître les résultats, de sorte que nous continuerons de protéger nos gens, de soutenir nos clients et de poursuivre nos objectifs stratégiques. Nous entendons augmenter notre dividende cette année, comme nous l'avons fait au cours des 15 dernières années.

Perspectives de l'industrie

Le ratio combiné de l'industrie au Canada a été d'environ 97 % et le RCP de l'industrie de plus de 9 % pour l'exercice 2020. Nous prévoyons que les conditions de marché favorables à fermes au Canada et les conditions de marché fermes aux États-Unis se maintiendront, en raison de la faible rentabilité de l'industrie au chapitre de la souscription et du faible rendement des investissements.

a été d'environ 97 % et le RCP de l'industrie de plus de 9 % pour l'exercice 2020. Nous prévoyons que les conditions de marché favorables à fermes au et les conditions de marché fermes aux États-Unis se maintiendront, en raison de la faible rentabilité de l'industrie au chapitre de la souscription et du faible rendement des investissements. Au Canada comme aux États-Unis, les conditions de marché fermes devraient se poursuivre en assurance des entreprises. En assurance des particuliers, les conditions de marché favorables devraient se poursuivre en assurance de biens, tandis qu'en assurance automobile, les hausses de tarifs sont prudentes, étant moins élevées dans le contexte actuel.

Rendement des activités d'assurance

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2021 T1-2020 Variation Primes directes souscrites3 Canada 2 125 2 125 0 % États-Unis 397 396 6 %

2 522 2 521 1 % Ratio combiné Canada 88,2 % 93,3 % (5,1) pts États-Unis 96,3 % 100,1 % (3,8) pts

89,3 % 94,3 % (5,0) pts Produit net de souscription Canada 282 158 124 États-Unis 14 (1) 15 Siège social et autres 1 2 (1)

297 159 138

________________________________ 3 La variation (croissance) des PDS est présentée en devises constantes. Voir la section 5 - États-Unis du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. Aux États-Unis, la variation (croissance) des PDS comme présentée était de 0 % pour le trimestre.

La croissance des primes de 1 % en devises constantes reflète la bonne croissance du chiffre d'affaires de 6 % aux États-Unis, tandis que la croissance au Canada a été stable, ce qui a été contrebalancé par les mesures d'allègement additionnelles en assurance automobile qui ont eu un effet estimatif de 3 points.

reflète la bonne croissance du chiffre d'affaires de 6 % aux États-Unis, tandis que la croissance au a été stable, ce qui a été contrebalancé par les mesures d'allègement additionnelles en assurance automobile qui ont eu un effet estimatif de 3 points. Le ratio combiné a été bon à 89,3 %, compte tenu de l'incidence de 4,2 points des mesures d'allègement acquises. Au Canada , le ratio combiné s'est amélioré de 5,1 points d'un exercice à l'autre pour atteindre 88,2 %, reflétant le bon rendement sous-jacent dans l'ensemble des secteurs d'activité. Aux États-Unis, le ratio combiné s'est amélioré de 3,8 points d'un exercice à l'autre pour s'établir à 96,3 %.

Secteurs d'activité

Assurance de dommages - Canada

En assurance automobile des particuliers, les primes ont connu une baisse de 8 % compte tenu de l'incidence de 9 points (75 millions $) des nouvelles mesures d'allègement et de 2 points de l'abandon des activités d'assurance automobile en Colombie-Britannique. Le ratio combiné a été bon à 93,4 %, compte tenu de 9,3 points attribuables au total des mesures d'allègement de primes acquises au cours du trimestre. L'amélioration de 1,2 point par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est attribuable au bon rendement sous-jacent au chapitre de la souscription et à l'évolution favorable satisfaisante des sinistres des années antérieures.

En assurance des biens des particuliers, l'augmentation de 6 % des primes a été stimulée par les conditions de marché favorables et la croissance des unités. Le ratio combiné a été très bon à 77,4 %, s'améliorant de 4,4 points d'un exercice à l'autre en raison de l'évolution favorable des sinistres des années antérieures et de la baisse des sinistres découlant de catastrophes.

En assurance des entreprises (assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 5 % a été stimulée par les conditions de marché fermes et la bonne croissance des nouvelles affaires, le tout modéré par la baisse des volumes de produits liés à l'économie de partage en assurance automobile des entreprises. Le ratio combiné a été solide, s'améliorant de 10,6 points d'un exercice à l'autre pour se fixer à 90,1 %, en raison de nos mesures d'amélioration de la rentabilité, d'une bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures et de conditions météorologiques clémentes.

(assurance de dommages et assurance automobile), la croissance des primes de 5 % a été stimulée par les conditions de marché fermes et la bonne croissance des nouvelles affaires, le tout modéré par la baisse des volumes de produits liés à l'économie de partage en assurance automobile des entreprises. Le ratio combiné a été solide, s'améliorant de 10,6 points d'un exercice à l'autre pour se fixer à 90,1 %, en raison de nos mesures d'amélioration de la rentabilité, d'une bonne évolution favorable des sinistres des années antérieures et de conditions météorologiques clémentes. Le BAIIA tiré de la distribution et Autres a connu une croissance de 41 % en raison d'une solide croissance interne, d'acquisitions relutives et de la gestion continue des dépenses.

Assurance de dommages - États-Unis

Les primes ont affiché une solide croissance de 6 % en devises constantes pour se chiffrer à 397 millions $ au T1-2021, ce qui est attribuable aux conditions de marché fermes et aux acquisitions récentes d'agences générales, le tout modéré par l'incidence du ralentissement économique dans certains secteurs d'activité en raison de la crise de COVID-19.

Le ratio combiné de 96,3 % tient compte de 7,6 points attribuables aux sinistres liés aux catastrophes, ce qui est bien au-delà des attentes, en raison des tempêtes hivernales importantes au Texas. Le rendement au chapitre de la souscription a été solide et ce secteur d'activité est en bonne position pour maintenir un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 %.

Placements

Le produit net des placements s'est fixé à 141 millions $ pour le trimestre, soit une diminution de 6 % d'un exercice à l'autre en raison de la baisse des rendements de réinvestissement combinée à un affaiblissement du dollar américain, le tout en partie contrebalancé par l'avantage de l'augmentation des actifs investis.

s'est fixé à 141 millions $ pour le trimestre, soit une diminution de 6 % d'un exercice à l'autre en raison de la baisse des rendements de réinvestissement combinée à un affaiblissement du dollar américain, le tout en partie contrebalancé par l'avantage de l'augmentation des actifs investis. Les profits nets, compte non tenu des obligations à la JVBRN, se sont élevés à 283 millions $ pour le trimestre, en raison surtout d'un profit de 273 millions lié à un investissement de capital de risque.

Résultat net et RCP

Le résultat opérationnel net s'est établi à 357 millions $ au T1-2021, ce qui reflète la bonne croissance du produit net de souscription et des rendements au chapitre de la distribution.

Le résultat par action s'est établi à 3,51 $ au T1-2021 sous l'effet de la bonne croissance du résultat opérationnel et des profits de placement.

s'est établi à 3,51 $ au T1-2021 sous l'effet de la bonne croissance du résultat opérationnel et des profits de placement. Le RCP opérationnel s'est amélioré de 5 points d'un exercice à l'autre pour s'établir à 19,0 % pour les 12 derniers mois clos le 31 mars 2021, en raison des bons rendements au chapitre de la souscription et de la distribution.

Bilan

La Société a terminé le trimestre en bonne situation financière, avec une marge sur le capital total de 3,0 milliards $, y compris le produit de 850 millions $ tiré de l'émission de titres d'emprunt et de titres hybrides pour financer en partie l'acquisition de RSA. Le TCM au Canada est estimé à 224 %.

La valeur comptable par action (VCPA) d'Intact s'élevait à 62,19 $ au 31 mars 2021, en hausse de 20 % depuis le 31 mars 2020, en raison du bon rendement opérationnel et des profits liés à la réévaluation à la valeur de marché des placements, à la suite de la reprise des marchés depuis le T1-2020.

(VCPA) d'Intact s'élevait à 62,19 $ au 31 mars 2021, en hausse de 20 % depuis le 31 mars 2020, en raison du bon rendement opérationnel et des profits liés à la réévaluation à la valeur de marché des placements, à la suite de la reprise des marchés depuis le T1-2020. Le ratio de la dette sur le capital total a reculé de 1,6 point pour s'établir à 22,5 % au 31 mars 2021, comparativement à 24,1 % au 31 décembre 2020. Le ratio de la dette sur le capital total tient compte des billets à moyen terme de 600 millions $ émis pour financer l'acquisition de RSA. Nous prévoyons que le ratio de la dette sur le capital total sera inférieur à notre estimation initiale d'environ 26 % à la clôture de l'acquisition de RSA et reviendra à 20 % dans les 36 mois suivant la clôture.

Dividendes sur actions privilégiées

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 17,03450 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6, un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7 et un dividende trimestriel de 33,75 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 9. Les dividendes sont payables le 30 juin 2021 aux actionnaires inscrits le 15 juin 2021.

Mise à jour sur les F&A

L'acquisition de RSA devrait se clôturer le 1er juin 2021. Le 6 mai 2021, les approbations des autorités antitrust et des autorités de réglementation requises ont été obtenues. La Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles devra approuver officiellement la transaction lors d'une audience qui aura lieu le 25 mai 2021. Une fois l'acquisition approuvée, la clôture devrait avoir lieu le 1er juin 2021.

Le 6 mai 2021, les approbations des autorités antitrust et des autorités de réglementation requises ont été obtenues. La Haute Cour de justice d'Angleterre et du pays de Galles devra approuver officiellement la transaction lors d'une audience qui aura lieu le 25 mai 2021. Une fois l'acquisition approuvée, la clôture devrait avoir lieu le 1 juin 2021. En mars 2021, des billets subordonnés à taux fixe-fixe de 250 millions $ ont été émis pour financer en partie l'acquisition de RSA. Le financement de l'acquisition est maintenant finalisé.

L'acquisition de RSA devrait générer un taux de rendement interne supérieur à 15 %, accroître le RONPA de 7 % à 9 % pour la première année, puis de 15 % à 19 % dans les 36 mois, et augmenter le VCPA de 25 % à la clôture. Le RCP opérationnel devrait se maintenir autour de 15 % à moyen terme.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la Société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 2,02 $ et 2,16 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la Société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T1-2021 et les états financiers consolidés du T1-2021 qui ont été publiés sur le site Web de la Société au www.intactcf.com et qui le seront plus tard aujourd'hui sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la Société au www.intactcf.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la Société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la Société au www.intactfc.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 12 mai 2021 à 14 h (HE) jusqu'au 19 mai 2021 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 416-849-0833 ou le 1-855-859-2056 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 5025566. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord avec des primes annuelles totales de plus de 12 milliards $. La Société compte plus de 16 000 employés qui sont au service de plus de 5 millions de clients, particuliers, entreprises et administrations publiques dans des bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs, par l'intermédiaire de belairdirect. Intact Public Entities, une agence générale de gestion canadienne, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Insurance Solutions spécialisées fournit ses produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué de presse sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives pour l'industrie de l'assurance de dommages au Canada et aux États-Unis, les perspectives pour les activités de la Société, les perspectives de croissance de la Société, l'incidence de l'apparition de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur la Société et des événements qu'elle engendre, ainsi que la réponse à cette crise, et l'acquisition proposée de RSA ainsi que sa réalisation et le moment de cette réalisation. Ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et des incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs hypothèses d'ordre général et spécifique en conséquence desquelles les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société datée du 31 mars 2021 et ceux figurant dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2021 (notamment à la section 20 - Gestion des risques), dans le rapport annuel de 2020 (sections 28 à 33), dans les notes 10 et 13 des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, et les autres facteurs de risque auxquels la Société est exposée dans le cadre de l'acquisition proposée de RSA, qui sont décrits aux pages 24 à 28 de la présentation de la Société intitulée « Création d'un assureur IARD de premier plan - Acquisition des activités canadiennes et britanniques et internationales de RSA », datée du 18 novembre 2020. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et vous conseillons de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs. Sauf dans la mesure où l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser les énoncés de nature prospective présentés dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion.

