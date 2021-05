Suspension de la négociation par l'OCRCVM - SOIL

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Saturn Oil & Gas Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : SOIL Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 16 h 41...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) La pandémie de COVID-19 bouleverse depuis maintenant plus d'un an l'économie du pays. Au cours de ces longs mois marqués par des enjeux sans précédent, le gouvernement du Canada a agi...