Le gouvernement du Canada continue de faire des investissements sans précédent pour la relance économique, la croissance des entreprises et la création d'emplois au Québec





Le budget de 2021 du gouvernement du Canada prévoit accorder plus de soutien à Développement économique Canada pour les régions du Québec afin d'aider les secteurs économiques clés de la province.

MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La pandémie de COVID-19 bouleverse depuis maintenant plus d'un an l'économie du pays. Au cours de ces longs mois marqués par des enjeux sans précédent, le gouvernement du Canada a agi rapidement pour fournir du soutien en vue de protéger les Canadiens et les Canadiennes et d'appuyer les entreprises en adaptant sa réponse à la crise sanitaire.

Les entreprises et les organismes de développement économique constituent l'épine dorsale des économies régionales et des collectivités, ils sont source de bons emplois locaux et font la fierté de leur communauté. Il est donc essentiel d'utiliser le lien unique qu'entretient DEC avec les collectivités et les entreprises locales afin de remettre celles-ci rapidement sur pied.

Budget de 2021 : des mesures pour aider les communautés et les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, souligne le travail accompli par le gouvernement du Canada depuis le début de la crise. Le gouvernement a répondu présent en allant à la rencontre des entreprises et des organismes pour leur proposer des solutions concrètes aux défis quotidiens engendrés par la pandémie. Le budget de 2021 est à l'image des efforts déjà déployés pour aider les entreprises depuis les débuts de la pandémie : plus de 2,4 milliards de dollars seront accordés aux agences de développement régional (ADR) canadiennes afin qu'elles aident les PME sur le terrain. DEC administrera la part de ce financement dédiée au Québec.

Ces mesures nationales incluent 80 millions de dollars de plus pour le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) partout au Canada et une prolongation de la date limite d'inscription au 30 juin 2021 afin d'aider les entreprises canadiennes à bien se positionner pour la relance économique. Ce financement s'ajoute aux 2 milliards de dollars pour le FARR déjà distribués par les ADR et leurs collaborateurs. En date du 22 avril 2021, le FARR a permis de fournir les liquidités nécessaires et du soutien technique à 9 857 entreprises et organismes tiers, avec des contributions de plus de 280 M$, permettant la création et le maintien de près de 50 000 emplois au Québec.

D'autres investissements proposés dans le budget de 2021 livrés par l'entremise des ADR incluent :

700 M$ sur trois ans pour aider le financement des entreprises afin d'aider la croissance à long terme des économies locales, l'économie verte, une relance inclusive et la création de nouveaux emplois;

500 M$ pour un fonds d'aide au tourisme pour aider l'industrie touristique à se remettre des effets de la pandémie et à se positionner favorablement pour l'après-pandémie;

500 M$ sur deux ans pour le nouveau Fonds canadien de revitalisation des communautés qui investira dans des projets d'infrastructures, stimulant donc l'économie communautaire, créant des emplois et améliorant la qualité de vie des citoyens;

Plus de 500 M$ pour soutenir des éléments clés de l'économie dans les régions, incluant l'aérospatiale (250 M$), les entrepreneurs issus des communautés noires (51.7 M$) et les festivals majeurs (200 M$).

360 M$ sur sept ans, à compter de 2021-2022, afin de lancer une stratégie quantique nationale.

En donnant un plus grand rôle aux ADR dans la relance économique du Canada, le gouvernement fédéral prend une nouvelle approche envers le développement économique : il mise sur et renforce les atouts régionaux, crée des emplois, fait croître les économies locales et améliore la compétitivité du pays.

Le plus récent budget du gouvernement du Canada prévoit des investissements sans précédent, notamment pour placer les entreprises dans la voie de la croissance à long terme et pour veiller à ce que l'avenir du Canada soit plus équitable, plus vert et plus prospère.

Citations

« La dernière année nous a appris l'importance d'investir dans nos économies locales et régionales afin de renforcer la résilience et maintenir la vitalité de nos communautés. L'impact qu'a eu l'aide de DEC au Québec durant la pandémie prouve que nous avons utilisé les bons outils pour créer des emplois, stimuler la croissance et contribuer à revenir plus forts que jamais, voilà pourquoi nous sommes fiers d'investir dans leur avenir en misant sur le budget de 2021. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les ADR aident les entreprises et les innovateurs à réussir. Elles s'assurent aussi que les régions du Canada soient entendues à Ottawa et elles fournissent un soutien inestimable à l'avancement et la diversification des économies régionales afin que les collectivités puissent prospérer.

soient entendues à et elles fournissent un soutien inestimable à l'avancement et la diversification des économies régionales afin que les collectivités puissent prospérer. Plus de détails sur les mesures du budget pour les ADR et les allocations exactes seront disponibles sous peu.

Les entreprises qui ont encore besoin d'appui pour faire face aux impacts de la COVID-19 sont encouragées à contacter DEC pour plus d'informations sur le financement disponible. Les conseillers pourront les guider à travers les nombreux programmes d'aide offerts par le gouvernement du Canada .

. Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 16:46 et diffusé par :