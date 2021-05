Le gouvernement du Canada fournira un soutien aux communautés du Nunavut pour lutter contre la pandémie de COVID-19





TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les Premières Nations, les Inuits et les Métis et travaille en étroite collaboration avec les gouvernements territoriaux, les partenaires autochtones et les organismes communautaires du Nord pour gérer les répercussions de la pandémie de COVID-19 et protéger la santé et la sécurité de tous les habitants du Nord.

En réaction aux développements récents à Iqaluit, Kinngait et Rankin Inlet et à l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 au cours des dernières semaines, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont annoncé que le gouvernement du Canada versera plus de 19 millions de dollars en soutien supplémentaire et immédiat au gouvernement du Nunavut et à la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI). Ce financement, constitué d'une combinaison de nouveaux transferts fédéraux ou de dépenses en nature, sera réparti comme suit :

Jusqu'à 7 145 000 $ au gouvernement du Nunavut :

3 millions de dollars pour soutenir les personnes et les familles en isolement (livraison de nourriture et autres services de soutien sociaux, etc.);

500 000 $ pour accroître la capacité d'application des ordres sanitaires publics dans les communautés qui ont des cas actifs de COVID-19;

500 000 $ pour soutenir les services municipaux, par exemple pour accroître la capacité d'utilisation des camions-citernes et de transport des eaux usées et la prestation d'autres services municipaux essentiels;

Jusqu'à 750 000 $ en financement réaffecté consacré à l'achat d'équipement informatique et des soutiens connexes pour aider le Collège de l'Arctique du Nunavut à passer à l'enseignement à distance;

à passer à l'enseignement à distance; Jusqu'à 2,39 millions de dollars pour appuyer l'apprentissage de la petite enfance et les services de garde d'enfants, y compris les mesures contre la COVID-19, qui seront concrétisées par l'entente bilatérale 2021-2022.

12,3 millions de dollars à la Nunavut Tunngavik Incorporated :

5 775 300 $ pour appuyer la sécurité alimentaire des communautés qui ont des cas actifs;

835 100 $ pour assumer une partie des coûts associés à l'isolement sur place des Inuits qui résident dans des communautés ayant des cas actifs;

4,2 millions de dollars pour assumer les coûts associés à l'hébergement des personnes qui ont besoin d'aller à l'hôtel pour s'isoler;

1,5 million de dollars pour l'équipement informatique et l'augmentation de la bande passante pour les élèves de la maternelle à la 12e année et les étudiants de niveau collégial dans les communautés touchées.

Nous avons bon espoir que le nombre de cas actifs continuera de diminuer à mesure que se poursuit la vaccination contre la COVID-19 dans les 25 communautés du Nunavut et que leurs habitants continuent de respecter les mesures sanitaires publiques. Le financement annoncé aidera les communautés à mieux gérer les répercussions des dernières éclosions.

Les communautés, les organisations et les partenaires inuits, ainsi le gouvernement du Nunavut, continuent de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada pour protéger leurs communautés. Ce travail a permis d'établir des partenariats clés qui appuient de manière importante et significative la lutte contre la COVID-19 partout au pays.

Depuis le début de la pandémie et en incluant l'annonce d'aujourd'hui, Services aux Autochtones Canada a alloué une aide totale de plus de 137,8 millions de dollars aux communautés du Nunavut pour lutter contre la COVID-19.

« Combinée au respect continu des mesures de santé publique, la vaccination contre la COVID-19 nous aidera à nous rapprocher de la fin de la pandémie. Les récentes éclosions à Iqaluit et à Kinngait ont montré que nous ne pouvons baisser la garde. Nous devons continuer à prendre des mesures pour protéger nos familles et nos communautés contre la menace posée par la COVID-19. Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité de la population, et le financement annoncé aujourd'hui contribuera à alléger le fardeau des personnes touchées par la dernière éclosion. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Notre gouvernement reconnaît les défis uniques auxquels sont confrontés les Nunavummiuts dans la lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi nous offrons un soutien immédiat au gouvernement du Nunavut et à la Nunavut Tunngavik Incorporated pour venir à bout de cette éclosion et veiller à la santé et à la sécurité des Nunavummiuts et des habitants du Nord. J'encourage tous les Nunavummiuts et les habitants du Nord à rester vigilants, à continuer de respecter les consignes de santé publique et à se faire vacciner. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la pandémie de COVID-19. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Le budget 2021 propose de fournir un montant supplémentaire de 1,2 milliard de dollars en 2021-22 pour continuer à soutenir la réponse à la COVID-19 dans les communautés autochtones, comme suit :

478,1 millions de dollars en trésorerie pour continuer à soutenir la réponse de la santé publique à la COVID-19 dans les communautés autochtones, y compris le soutien pour embaucher des infirmières, aider les personnes à risque à s'isoler et distribuer l'équipement de protection individuelle.



Un montant supplémentaire de 760,8 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones afin d'aider les communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis, ainsi que les organisations autochtones urbaines et hors réserve au service des Autochtones, à répondre aux besoins uniques de leurs populations pendant la pandémie de COVID-19.

