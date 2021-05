M. Marcel Boyer de l'IEDM sera honoré du grade de chevalier de l'Ordre national du Québec





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW/ - L'IEDM tient à féliciter M. Marcel Boyer qui se verra décoré de l'insigne du grade de chevalier de l'Ordre national du Québec le 22 juin prochain. «?Nous sommes fiers de compter parmi nous une personne d'exception comme Marcel Boyer. Sa contribution exceptionnelle à l'avancement de la science économique au Québec est inestimable?», souligne Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM. M. Boyer a agi à titre d'économiste et directeur de la recherche à l'IEDM entre 2006 et 2009 avant de recevoir le titre de chercheur associé émérite.

M. Boyer détient un doctorat en économie de l'Université Carnegie-Mellon et est présentement Professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Montréal. Il cumule les honneurs depuis le début de sa carrière, notamment l'Alexander-Henderson Award, le Prix Marcel-Dagenais de la Société canadienne de science économique en 1985 et le Prix Léon-Gérin pour l'excellence de sa carrière en sciences humaines et sociales. Il a été élu à la Société Royale du Canada, a été nommé Membre honoraire de l'Association canadienne d'économique (le premier Québécois à recevoir cet honneur) et a été nommé Officier de l'Ordre du Canada.

Auteur ou coauteur de plus de 275 articles et cahiers scientifiques et rapports publics et privés, ses recherches portent sur l'évaluation des investissements, les organisations efficaces et les politiques publiques, les inégalités, le partage des coûts et l'économie du droit.

À propos de l'Ordre national du Québec

Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus haute et prestigieuse distinction décernée par l'État québécois. Chaque année, le premier ministre du Québec rend hommage à des personnes exceptionnelles qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l'évolution et le rayonnement du Québec.

