François William Croteau ne sollicitera pas de nouveau mandat après 12 ans à la barre de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - François William Croteau, maire de Rosemont-La Petite-Patrie depuis 2009 et membre du comité exécutif en tant que responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information et de l'innovation depuis 2017, ne sollicitera pas de 4e mandat afin de relever de nouveaux défis. C'est dans le cadre d'une conférence de presse tenue aujourd'hui en présence de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, de ses collègues élus ainsi que d'anciens et actuels membres de son cabinet qu'il a fait part publiquement de sa décision.

« L'action publique demande un dévouement de tous les instants. Au cours des 12 dernières années, toute mon énergie et ma passion ont été mises au service des citoyennes et des citoyens de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. J'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir réalisé ce que je souhaitais accomplir. C'est un privilège extraordinaire de pouvoir servir et agir concrètement sur la vie des gens et j'aurai eu cet honneur pendant 12 ans. Je tiens à remercier Valérie Plante pour la confiance qu'elle m'a donnée en siégeant au comité exécutif, ainsi que les membres de Projet Montréal, les professionnels et les collègues élus que j'ai croisés pendant ces trois mandats. Ensemble, nous avons mis en place des changements importants et des projets structurants qui ont eu un impact direct sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens », a déclaré François William Croteau.

« Au cours des 12 dernières années, François William Croteau s'est dévoué pour Rosemont-La Petite-Patrie, pour Montréal, et pour toutes celles et ceux qui y habitent, y travaillent et y grandissent. La politique active est un sport extrême, qui donne beaucoup, mais qui demande beaucoup en retour. La volonté de François W. d'amorcer un nouveau chapitre est tout à fait normale, surtout après 12 années très chargées et couronnées de succès. Grâce au leadership et à la vision de François W. Croteau et de son équipe, Rosemont-La Petite-Patrie s'est embelli, il s'est développé, il a confirmé sa place dans le coeur des familles, il a vu des entreprises s'y établir, attirées par la qualité de vie offerte, et il a vu ses rues commerciales se transformer pour le mieux. Rosemont-La Petite-Patrie et Montréal te doivent beaucoup, François, et c'est avec intérêt que nous regarderons où la vie te mènera désormais », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le maire a tenu à remercier plus particulièrement les citoyennes et citoyens de Rosemont- La Petite-Patrie de lui avoir accordé leur confiance à trois reprises. « Ce fut un grand honneur et un immense privilège de vous servir. Rosemont-La Petite-Patrie est un arrondissement dynamique, progressiste et novateur et il continuera de l'être. Vous allez me manquer, mais nous aurons encore la chance de nous croiser dans le quartier. »

Sa priorité pour le moment est de continuer de servir les citoyennes et citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie d'ici la fin de son mandat.

12 ans d'innovation dans Rosemont-La Petite-Patrie

Tout au long de son mandat à titre de maire de Rosemont-La Petite-Patrie, le souci d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population aura toujours été la principale préoccupation de François William Croteau. Pour lui, les citoyennes et les citoyens doivent être au coeur de l'aménagement de leur milieu de vie. C'est cette profonde conviction qui a guidé plusieurs des projets et actions mis en place au fil des ans, dont les Projets participatifs citoyens et le programme Faites comme chez vous, invitant la population à investir l'espace public et à transformer leur quartier afin qu'il reflète leurs besoins et aspirations.

Engagé et visionnaire, il laisse également derrière lui des politiques ambitieuses en matière d'aménagement du territoire, d'agriculture urbaine et de mobilité active, lesquelles ont progressivement tracé la voie à une démarche unique de transition écologique dans laquelle s'est engagée l'Arrondissement en novembre 2020 et qui repose sur une transformation complète de sa gouvernance locale. Rosemont-La Petite-Patrie est aujourd'hui devenu un laboratoire d'innovation urbaine et un arrondissement plus vert et résilient dont la réputation dépasse les frontières du territoire.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 15:20 et diffusé par :