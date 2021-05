Velodyne Lidar lance une solution d'infrastructure intelligente révolutionnaire





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a lancé aujourd'hui sa Solution d'infrastructure intelligente conçue pour résoudre certains des problèmes d'infrastructure les plus complexes et les plus répandus. Cette nouvelle solution combine les capteurs lidar primés de Velodyne avec le puissant logiciel d'intelligence artificielle (AI) de Bluecity pour surveiller les réseaux routiers et les espaces publics. Ce logiciel génère des analyses de données et des prédictions en temps réel permettant d'améliorer la circulation et l'efficacité du flux de foules, de promouvoir la durabilité et de protéger les usagers de la route vulnérables.

La solution d'infrastructure intelligente est disponible dès maintenant, exclusivement auprès de Velodyne. Elle est déjà déployée dans de nombreuses villes d'Amérique du Nord, y compris au Québec et en Colombie-Britannique, avec de prochaines installations dans le New Jersey et d'autres déploiements prévus partout aux États-Unis.

Velodyne a également annoncé un accord de vente avec le Center for Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT) de Rutgers pour déployer sa Solution d'infrastructure intelligente équipée des capteurs lidar Alpha Primetmde Velodyne. Le CAIT installera la solution sur de multiples carrefours à New Brunswick, New Jersey, dans le cadre du projet Middlesex County ? Smart Mobility Testing Ground (MC-SMTG) en collaboration avec le New Jersey Department of Transportation (NJDOT). Le projet servira de banc d'essai pour les technologies de collecte, d'analyse et de partage des données sur la mobilité qui permettront de mettre en oeuvre à l'avenir des systèmes de véhicules connectés et autonomes. Le CAIT a sélectionné la solution Velodyne après un rigoureux processus d'homologation dans lequel il a testé d'autres solutions de capteurs et des systèmes lidar concurrentiels.

« L'acquisition et l'analyse des données de mobilité sont cruciales pour intégrer les véhicules autonomes et créer une environnement sécurisé pour les piétons et les cyclistes », a déclaré Dr. Ali Maher, professeur et directeur du Rutgers Center for Advanced Infrastructure and Transportation. « La Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne capture les données de diverses activités de circulation, y compris les véhicules, les piétons et les cyclistes dans toutes sortes de conditions environnementales. Pour nous, la solution joue un rôle critique en nous aidant à créer une environnement plus sûr pour tous les usagers de la route. »

« Les gouvernements du monde entier s'engagent de plus en plus à reconstruire leurs systèmes d'infrastructure de transport obsolètes. La proposition de 2,25 billions de dollars de l'Administration Biden visant à investir dans la modernisation des véhicules, des routes et des systèmes de transit montre la voie. À l'heure où Velodyne considère un monde avec des véhicules autonomes et connectés, nous savons que l'infrastructure jouera un rôle critique dans la promotion de cette industrie », a déclaré Anand Gopalan, président-directeur général de Velodyne Lidar. « Pilotée par la plateforme logicielle de contrôle de la circulation assistée par l'intelligence artificielle de Bluecity, notre solution sera clé dans nos efforts visant à transformer nos routes et notre infrastructure de transport en villes intelligentes, frayant le chemin pour un avenir plus durable et plus sûr. »

La solution de Velodyne qui transforme l'infrastructure

La solution d'infrastructure intelligente de Velodyne crée une carte 3D des routes et des carrefours en temps réel et assure un contrôle et une analyse précises de la circulation. Elle recueille des données de manière fiable, sous toutes les conditions d'éclairage et météorologique, permettant une exploitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La solution améliore la sécurité grâce à des analyses multimodales qui détectent les différents usagers de la route, y compris les véhicules, les piétons et les cyclistes. Elle peut prédire, diagnostiquer et résoudre les problèmes de sécurité routière, aidant ainsi les municipalités et autres clients à prendre des décisions éclairées en vue d'adopter des mesures correctives.

La solution d'infrastructure intelligente est plus rentable et plus facile à installer que les systèmes à base de radars et de caméras. Son prix inférieur est dû au fait qu'un seul capteur lidar installé sur un poteau de signalisation peut couvrir un carrefour ou une section de route entière, tandis que les systèmes à base de radar ou de caméra nécessitent généralement plusieurs capteurs pour couvrir la même zone. La solution fonctionne avec Alpha Prime, Ultra Pucktm, Pucktm et les capteurs Velarray de Velodyne. Les capteurs lidar de Velodyne n'identifient pas les caractéristiques faciales des individus, une préoccupation croissante pour les applications civiles. Le lidar offre un avantage de confidentialité par rapport aux systèmes uniquement à caméra, dans la mesure où le lidar n'enregistre pas les informations telles que la couleur des cheveux ou de la peau.

« Rogers a collaboré avec Velodyne et Bluecity sur un système de contrôle de la circulation à Kelowna, B.C., qui était le premier projet de ville intelligente 5G du Canada », a expliqué Neel Dayal, directeur principal de l'innovation et des partenariats chez Rogers Communications. « L'initiative a montré comment cette solution basée sur le lidar peut repérer les quasi-accidents aux carrefours problématiques. En utilisant les données de la solution, les municipalités peuvent, de manière rentable et efficace, faire le travail critique qu'exige l'amélioration de la sécurité routière. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Velodyne pour commercialiser cette solution révolutionnaire qui collecte et analyse les données détaillées sur la circulation concernant les usagers de la route tout en préservant l'anonymat et la confiance », a déclaré Asad Lesani, PDG de Bluecity. « Nous sommes certains que les capteurs Velodyne sont les meilleurs de leur catégorie et que cette solution changera la donne pour le secteur des villes intelligentes. »

Répondre aux défis de l'infrastructure critique du transport

La Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne Lidar peut être utilisée aux fins suivantes :

Analyse de la sécurité. L'analyse des quasi-collisions de la solution d'infrastructure intelligente de Velodyne peut être utilisée pour prédire, diagnostiquer et répondre aux défis de la sécurité routière avant que la prochaine collision ne se produise. Les solutions actuelles à base de caméras nécessitent plusieurs caméras par carrefour ou par zone publique identifiée, ce qui prolonge généralement la durée du traitement pour obtenir l'analyse finale. Les études sur la circulation ne sont pas complètes si elles sont seulement réalisées à certaines heures ou dans certaines conditions.

Efficacité et durabilité de la circulation. La solution d'infrastructure intelligente de Velodyne fournit des données fiables en temps réel sur la circulation qui optimisent la synchronisation des feux de signalisation en fonction des encombrements et du débit dans tous les types de conditions météorologiques et d'éclairage. La solution peut couvrir divers usagers de la route, y compris les piétons et les cyclistes vulnérables, tandis que les technologies actuelles ne fournissent généralement des données que pour les véhicules. En outre, lidar ne nécessite aucune interaction avec le téléphone portable d'une personne, ce qui lui permet de repérer les gens avec précision dans des lieux très fréquentés tout en préservant la confidentialité.

Analyse de la foule La solution peut permettre aux entreprises et aux villes d'améliorer leurs revenus et leurs infrastructures en fournissant des analyses de données sur le trafic piétonnier afin d'en apprendre plus sur les modèles de circulation, les zones de rassemblement, les points d'encombrement et bien plus encore. Savoir comment les gens circulent à travers un bâtiment et où ils s'arrêtent le long du chemin est utile pour les concepteurs, les architectes et les urbanistes.

Communication Véhicule-à-Tout (V2X) . La solution d'infrastructure intelligente de Velodyne utilise l'extraction des données relatives à la trajectoire des usagers de la route autour des carrefours pour prédire les collisions potentielles, ce qui peut être utilisé pour avertir les véhicules connectés via des communications V2X. Les constructeurs de véhicules peuvent exploiter les analyses de la solution en combinaison avec leurs systèmes de sécurité embarqués pour réduire la probabilité des accidents.

Services d'urgence. La solution d'infrastructure intelligente de Velodyne détecte les collisions et les quasi-incidents en temps réel pour fournir des données aux services d'intervention d'urgence et accélérer leur intervention dans les environnements urbains et ruraux.

Protection environnementale. La SII de Velodyne peut détecter les points de traversée de la faune sauvage et éviter les collisions qui entraînent souvent des pertes personnelles, environnementales et économiques importantes, y compris des blessures humaines, des pertes de vie, des pertes de faune sauvage et des dommages aux véhicules.

À propos de Bluecity

Bluecity est une société de logiciels qui combine l'intelligence artificielle et les capteurs lidar pour fournir des données précises en temps réel sur la circulation pour le secteur des Systèmes de transport intelligents (STI). Élaborée par et pour les ingénieurs du transport, la solution de Bluecity utilise l'apprentissage profond pour transformer des données lidar brutes en informations exploitables sur l'usage de la route et la sécurité. Du comptage des mouvements tournants à l'analyse des quasi-collisions entre véhicules, piétons et cyclistes, le système détecte de manière fiable tous les usagers de la route dans toutes les conditions météorologiques et d'éclairage. Grâce à sa solution clé en main innovante, Bluecity rend les villes plus sures et plus intelligentes. Visitez bluecity.ai pour en savoir plus.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « proposer », l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l'adoption de lidar, l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d'autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 15:20 et diffusé par :