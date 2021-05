Experian annonce un nouvel engagement en faveur d'une culture de travail flexible





Experian, la société mondiale de services d'information, a annoncé aujourd'hui une nouvelle approche mondiale du travail. L'objectif est de tirer les leçons de l'expérience du confinement liée au Covid-19 et de créer un environnement de travail adapté à la situation de chacun.

Experian s'engage à promouvoir davantage les choix individuels en créant un nouveau modèle hybride dans lequel les employés seront encouragés à « travailler selon la façon qui leur convient le mieux ». Pendant les épisodes de confinement, Experian a réalisé ses opérations mondiales en télétravail et ce avec un minimum de perturbations.

La plupart des employés se verront offrir une flexibilité accrue : la majorité passera à un modèle hybride, certains travaillant entièrement à distance et d'autres au bureau.

Experian, qui est présente dans 45 pays à travers le monde, estime que cette évolution va permettre de continuer à stimuler la productivité et d'améliorer les options d'équilibre travail/vie privée pour ses 17 800 employés à travers le monde.

La crise du Covid-19 nous a rappelé, avant toute autre chose, que nous sommes tous des individus aux vies très différentes. Cela a incité Experian à proposer une culture de travail flexible, en donnant aux employés le choix de travailler à distance, au bureau, ou selon un mélange des deux s'ils préfèrent.

Jacky Simmonds, responsable des ressources humaines chez Experian, a déclaré :

« Nous adoptons plus que jamais la technologie de la connectivité, en investissant dans les bons outils numériques pour nous assurer que nos employés soient en mesure de travailler de manière productive depuis n'importe quel endroit.

« Lorsque vous travaillez dans une entreprise mondiale comme la nôtre, c'est un atout formidable que de pouvoir avoir davantage de contacts en visio avec ses collègues du monde entier. La technologie permet ce genre de contacts, mais il nous a fallu une pandémie pour les adopter vraiment. Beaucoup d'entre nous souhaitent également se rencontrer régulièrement en personne et rester en contact avec leurs collègues au-delà du virtuel.

« Notre objectif ultime est d'arriver à ce que nos employés parviennent à un meilleur équilibre dans leur vie tout en préservant le grand dynamisme de notre culture et en restant à la hauteur de nos objectifs en tant qu'organisation. Nous pouvons tous nous réjouir de ce nouveau chapitre passionnant de l'histoire d'Experian. »

À propos d'Experian

Experian est la première société mondiale de services d'information. Pendant tous les grands moments de la vie ? qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de l'inscription d'un enfant à l'université, ou de la croissance d'une entreprise par le développement de sa clientèle ? nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance.

Nous aidons les particuliers à prendre le contrôle de leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir la fraude d'identité et la criminalité.

Forts de 17 800 collaborateurs répartis dans 45 pays, chaque jour, nous investissons dans de nouvelles technologies, des personnes talentueuses et l'innovation pour aider tous nos clients à maximiser chaque opportunité. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange, EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.experianplc.com ou visitez notre plateforme de contenu mondiale sur notre blog d'actualités mondial pour obtenir les dernières actualités et informations du Groupe.

