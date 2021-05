Subaru Canada annonce les prix de la Subaru Legacy 2022





La Legacy 2022, synonyme d'élégance et de raffinement, affiche un PDSF de départ de 26 795 $

Sécurité, design et performances de pointe regroupés dans un ensemble concurrentiel

Cette berline intermédiaire se décline en cinq versions et offre un choix entre deux moteurs

MISSISSAUGA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - Très bien équipée, la Subaru Legacy 2022 au comportement raffiné convient à tous les styles d'automobilistes. La Legacy est toujours équipée de série de la traction intégrale symétrique à prise constante et conserve un PDSF de départ inférieur à celui de plusieurs de ses concurrentes à traction avant, soit rien que 26 795 $.

Construite sur la plateforme globale Subaru qui offre une incroyable sécurité, la Legacy 2022 est animée par l'un des deux moteurs aux performances variées qui mettent l'accent sur le bon rendement énergétique. Cette berline intermédiaire est animée de série par un moteur SUBARU BOXER de 2,5 L à injection directe livrant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple. Les Legacy GT sont animées par un moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L développant 260 chevaux et 277 lb-pi de couple.

LEGACY 2022 : CINQ VERSIONS

Au Canada, la Subaru Legacy 2022 se décline en cinq versions : Convenience, Touring, Limited, Limited GT et Premier GT.

Avec un prix de départ fixé à 26 795 $, la Legacy Convenience bénéficie d'une longue liste d'équipements de série, notamment la traction intégrale symétrique à prise constante, le système EyeSight avec aide au centrage, un système d'infodivertissement unique à écran tactile double de 7 pouces avec commandes de chauffage et de climatisation et commandes multimédia, CarPlay d'Apple, Android Auto et bien plus encore.

La climatisation automatique figure aussi sur la liste d'équipement de série de la Legacy d'entrée de gamme, tout comme les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à 10 réglages électriques, les glaces avant à commande monotouche à l'ouverture et la fermeture, le verrouillage automatique des portes, la connectivité Bluetooth pour cellulaire et la lecture audio en transit, deux ports USB à l'arrière, les phares directionnels et automatiques à DEL avec phares de route assistés, le frein de stationnement électronique et le rappel de non-bouclage des ceintures de sécurité arrière.

Sur la version Touring s'ajoutent les roues de 17 po en alliage, les antibrouillards à DEL, les rétroviseurs extérieurs et intérieur autoatténuants, le toit ouvrant inclinable et coulissant à commande électrique, la clé de proximité avec bouton de démarrage, le volant chauffant et gainé de cuir, la climatisation automatique bizone avec aérateurs sur la console arrière, la commande monotouche à l'ouverture et la fermeture sur toutes les glaces et les Services connectés Subaru STARLINK avec abonnement gratuit de trois ans.

La Legacy Touring comprend aussi le freinage automatique en marche arrière et le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angles morts Subaru (SRVD) avec surveillance d'angles morts, assistance au changement de voie et système d'avertissement de circulation transversale arrière, ainsi qu'un système d'infodivertissement de gamme supérieure avec écran tactile vertical de 11,6 pouces de style tablette qui comprend les commandes du véhicule, HVAC et multimédia. Le PDSF de la Legacy Touring se situe à 30 895 $.

Proposée à 34 895 $, la Legacy Limited comprend en plus la navigation intégrée au système d'infodivertissement avec écran de 11,6 pouces, le chargeur sans fil pour cellulaire, ainsi que le système audio harman kardon de catégorie supérieure à 12 haut-parleurs, le garnissage en cuir, la fonction mémoire liée au siège du conducteur et aux rétroviseurs et l'assise réglable en longueur sur le siège du conducteur. Sur la version Limited s'ajoutent aussi le siège du passager avant à huit réglages électriques, les sièges chauffants aux deux places d'extrémités à l'arrière et les roues de 18 po en alliage. Pour le millésime 2022, la version Limited inclut aussi le système primé d'alerte aux distractions Subaru DriverFocus.

Les versions GT à moteur turbo reçoivent le même équipement que la version Limited, auxquels s'ajoutent le moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L et 260 ch, les roues en alliage peintes gris fusil, ainsi que les pédales en alliage d'aluminium, l'échappement à double sortie chromée et l'écusson GT sur le couvercle du coffre et les tapis. La Legacy Limited GT se détaille à 37 795 $. La version Premier GT bénéficie d'améliorations comme le garnissage en cuir véritable Nappa, les sièges avant ventilés, le lecteur CD sur console centrale, la caméra avant et les rétroviseurs extérieurs repliables au fini chrome satiné. Son prix est fixé à 39 595 $.





Prix de la Subaru Legacy 2022 Modèle PDSF Convenience 26 795 $ Touring 30 895 $ Limited 34 895 $ Limited GT 37 795 $ Premier GT 39 595 $

