Pandémie de la COVID-19 - « La situation continue de s'améliorer au Québec. » -- François Legault

QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - En raison de l'évolution favorable de la situation épidémiologique dans plusieurs régions du Québec, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la levée des mesures d'urgence en Outaouais et dans la MRC de Rimouski-Neigette du Bas-Saint-Laurent.

« On est en train ensemble de traverser la 3e vague. On se fait vacciner plus vite que dans le reste du Canada. On va bientôt annoncer un plan complet d'assouplissements. On s'approche du moment où les terrasses vont ouvrir. Nos enfants vont pouvoir faire du sport ensemble. On va enfin pouvoir se visiter, se retrouver à l'extérieur », a déclaré le premier ministre, évoquant l'amélioration globale de la situation épidémiologique au Québec.

Outaouais

Dès le 17 mai à 0 h 01, les mesures spéciales d'urgence prendront fin dans la ville de Gatineau et dans les MRC Les Collines-de-l'Outaouais et Pontiac. Toute la région de l'Outaouais se trouvera donc au palier d'alerte maximale (rouge).

Bas-Saint-Laurent

Dès le 17 mai à 0 h 01, les mesures spéciales d'urgence seront levées dans la MRC de Rimouski-Neigette. Les mesures du palier d'alerte maximale (rouge) s'appliqueront sur ce territoire. Les MRC de Kamouraska, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les Basques demeurent visées par les mesures spéciales d'urgence.

On a également annoncé que, dans les régions où des mesures spéciales d'urgence s'appliquent, les élèves des écoles secondaires retourneront en classe dès le 17 mai. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire seront présents en classe un jour sur deux, comme c'est le cas en zone rouge. Toutefois, l'apprentissage à distance demeurera en vigueur pour les élèves du secondaire des MRC du Bas-Saint-Laurent qui sont toujours en mesures spéciales d'urgence.

« Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que presque tous les enfants du Québec vont pouvoir retourner à l'école d'ici lundi prochain. On dénombre peu d'endroits en Amérique du Nord où les écoles ont été aussi longtemps ouvertes que chez nous. C'est une grande fierté. Et pour ça, je remercie les enseignants, les directions et tout le personnel. Au nom de nos enfants, merci! », a déclaré le premier ministre.

Citations :

« Cette semaine, c'est le tour des jeunes de prendre rendez-vous pour la vaccination. Et j'ai un message pour vous. Vaccinés, ça rime avec solidarité. Ça rime avec fierté et avec liberté. Et, surtout, ça rime avec un bel été. Allez-y. Prenez rendez-vous en masse. Venez vous faire vacciner. Je compte sur vous autres. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le bilan quotidien témoigne des efforts qui ont été faits dans plusieurs régions du Québec afin de limiter la propagation du virus. C'est très encourageant. Ce qui est important à ce moment-ci de la pandémie, c'est de conserver ces acquis et de ne pas causer une nouvelle hausse de la transmission, en attendant qu'une grande part de la population soit vaccinée. Avec l'ouverture dans les prochains jours de la prise de rendez-vous pour de nouveaux groupes d'âge, nous nous approchons encore plus de notre objectif. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et les mesures en place : Québec.ca/coronavirus

