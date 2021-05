Déclaration : un plan pour obtenir plus de financement pour les enfants, les familles et les communautés des Premières Nations





Le Canada, l'Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada ont élaboré un plan visant à obtenir un meilleur financement pour les enfants, les familles et les communautés des Premières Nations

OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - Le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le 19 avril 2021, le gouvernement du Canada a soumis au Tribunal canadien des droits de la personne un plan élaboré en consultation avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et l'Assemblée des Premières Nations (APN). Le plan comprend une approche de financement qui fournira des fonds supplémentaires aux enfants et aux familles des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon qui ne sont pas desservis par les organismes de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN).

Je suis ravi de dire que nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille et l'APN pour élaborer un plan qui assurera la bonne mise en oeuvre de cette approche de financement, afin de soutenir les Premières Nations dans la prestation de services clés.

Ce financement supplémentaire vise à soutenir l'élaboration et la prestation de services de prévention aux Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon, qui peuvent répondre à leurs besoins et à leurs situations historiques, culturelles et géographiques et, en fin de compte, garder les enfants et les familles ensemble.

Ceci fait partie de l'investissement annoncé dans le budget 2021, soit un milliard de dollars sur cinq ans et 118,7 millions de dollars en continu à partir de 2021-22 pour augmenter le financement du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations.

Réduire le nombre d'enfants autochtones pris en charge reste l'une des principales priorités du gouvernement. Nous poursuivons ce travail important en collaboration complète avec les peuples autochtones afin de réformer les services à l'enfance et à la famille pour que tous les enfants autochtones aient la possibilité de grandir dans leur communauté, immergés dans leur culture et entourés de leurs proches.

Au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à la Société de soutien à l'enfance et à la famille et à l'Assemblée des Premières Nations, ainsi qu'à tous les titulaires de droits et partenaires autochtones qui travaillent fort pour assurer un financement équitable aux enfants et aux familles des Premières Nations. Ces efforts combinés nous rapprochent de notre objectif commun visant à réaliser une réforme globale du programme des SEFPN et à soutenir la santé et la sécurité des enfants, des familles et des communautés des Premières Nations. »

