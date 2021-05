La crise du logement a assez duré?! Les personnes handicapées veulent davantage de logements inclusifs





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) réclame des investissements massifs pour répondre à la pénurie permanente de logements inclusifs et abordables sur le territoire de la Capitale-Nationale.

«?Nous souhaitons interpeller le gouvernement Legault pour répondre à l'urgence de la situation. Nous sommes surtout préoccupés par le peu de logements accessibles et adaptés alors que plus de 16 % de la population vit avec une limitation fonctionnelle?», indique Raynald Pelletier, président du CAPVISH.

Selon nos observations, seulement 2.2% de l'offre de logement est accessible et adapté dans la région de Québec. Le problème n'est pas étranger au fait que Québec sous-finance ses propres programmes de développement et d'adaptation. L'accès au logement pour les personnes les plus vulnérables ne semble pas une priorité pour le gouvernement alors qu'il faudrait plutôt reconduire et bonifier le programme AccèsLogis, le programme de supplément au loyer (PSL) et le programme d'adaptation de domicile (PAD).

Le dernier budget déposé par Québec est assez éloquent à cet effet avec un mince 408 M$ pour répondre au besoin pressant en matière de logements sociaux. De ce montant, le gouvernement prévoit accroître la construction d'à peine 500 nouvelles unités dans l'ensemble du Québec pour accélérer d'ici cinq ans l'offre de loyers abordables à environ 5?000 logements sociaux.

«?C'est très peu lorsque l'on sait que la région de la Capitale-Nationale est particulièrement affectée depuis longtemps par les conséquences d'une crise de logement permanente. À elle seule, la Ville de Québec aurait besoin de 500 nouvelles unités par année pour les cinq prochaines années pour passer à travers cette crise?», précise Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH.

Des investissements significatifs sont plus que nécessaires afin d'éviter que la pénurie de logements locatifs se poursuive et aggrave la qualité de vie des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Au Québec, plus de 260 000 personnes utilisent des aménagements particuliers dans leur résidence.

À propos du CAPVISH

Le CAPVISH (Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap) est un organisme voué à la défense des droits des personnes handicapées depuis plus de 42 ans. Pour plus d'information, visitez le www.capvish.org .

SOURCE Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap

