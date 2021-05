La cyclovia du Sud-Ouest est de retour pour l'édition 2021





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest annonce le retour de la cyclovia avec un nouveau parcours dans le secteur de la rue Laurendeau. L'événement festif offrira une programmation gratuite et se déroulera les dimanches 20 juin, 11 juillet, 22 août et 19 septembre 2021, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

« Après un temps d'arrêt forcé vu le contexte de la pandémie, nous sommes heureux que ce rendez-vous citoyen puisse revenir cet été. Si les conditions sanitaires le permettent, le temps de quatre dimanches, ce sera l'occasion de célébrer et de redécouvrir votre quartier dans un cadre favorisant l'activité physique et la mobilité durable », souligne le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Dans le secteur de la rue Laurendeau, un circuit sur rue fermé à la circulation automobile se transformera l'espace de quelques heures en une aire favorable aux activités récréatives et gratuites. Une panoplie d'activités seront offertes à toutes et tous, telles que des parcours pour cyclistes débutant.e.s, des ateliers de création artistique sur l'asphalte, une zone de réparation et de burinage de vélos et des activités sportives animées par des organismes locaux.

« Depuis le début de la pandémie, les organismes collaborateurs maintiennent leur mission et font preuve de créativité pour divertir et soutenir leur communauté. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur leur appui pour la cyclovia afin d'offrir aux participant.e.s de tous âges un parcours animé reliant cinq parcs du quartier », poursuit Alain Vaillancourt, conseiller de Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest.

La cyclovia est un événement familial qui permet à la population de déambuler dans la rue à pied, à vélo, en patins ou encore en poussette. La plupart des artères importantes demeureront ouvertes à la circulation automobile durant l'événement, ce qui permettra de faciliter les déplacements. La programmation détaillée de cette 5e édition de la cyclovia sera dévoilée prochainement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

