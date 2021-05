Avis aux médias - Le ministre Mendicino prononcera un discours concernant la modernisation de l'immigration au Canada au Cercle canadien d'Ottawa





OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, prononcera le discours liminaire dans le cadre de l'événement virtuel organisé par Cercle canadien d'Ottawa sur la modernisation de l'immigration au Canada (Modernizing Immigration in Canada).

Date : Le mercredi 12 mai 2021 Heure : 12 h 30 (HE)



Inscription : https://www.livemeeting.ca/profile/canadian-club-of-ottawa (en anglais seulement)

