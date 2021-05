La plateforme Wise maintenant intégrée à Google Pay





Wise annonce aujourd'hui l'intégration de la plateforme Wise aux utilisateurs de Google Pay. Dès aujourd'hui, les utilisateurs américains de Google Pay sur les appareils iOS et Android peuvent envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille à l'étranger à partir de l'application Google Pay, avec un accès aux services rapides, peu coûteux et transparents de Wise. Le lancement initial permettra aux utilisateurs de Google Pay aux États-Unis d'envoyer de l'argent aux utilisateurs de Google Pay en Inde et à Singapour. Plus tard dans l'année, les utilisateurs du réseau de plus de 80 pays de Wise pourront effectuer des transferts dans le monde entier.

La plateforme Wise permet aux banques, aux entreprises et aux éditeurs de logiciels d'accéder au réseau Wise, leur permettant ainsi qu'à leurs clients d'accéder à des paiements internationaux plus économiques et plus rapides, le tout à travers une expérience client intégrée. Grâce aux API de la plateforme Wise, les utilisateurs américains de Google Pay peuvent désormais transférer de l'argent à leurs amis et à leur famille à l'étranger par le biais de Wise, le tout au sein de l'application très pratique de Google Pay.

La plateforme Wise a été mise en place pour propulser les paiements internationaux dans le XXIe siècle. Elle est aujourd'hui utilisée par des banques et des entreprises sur plus de 10 marchés. Les API de Wise remplacent les systèmes hétéroclites existants utilisés par les banques et les autres prestataires de services de paiement pour transférer des fonds au niveau international. De cette façon, Wise permet aux consommateurs et aux entreprises du monde entier de transférer de l'argent à l'international plus rapidement et plus économiquement que jamais auparavant.

L'intégration initiale de la plateforme Wise sera assurée pour les utilisateurs américains de Google Pay qui pourront envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille en utilisant Google Pay en Inde et à Singapour. Proposer aux gens un moyen simple et transparent d'envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille est plus important que jamais, notamment en Inde, qui connaît actuellement une seconde vague catastrophique de la pandémie de coronavirus. Selon la Banque mondiale, l'Inde est la première destination mondiale pour les envois de fonds.1 À Singapour, les envois de fonds internationaux ont constamment augmenté depuis 2013, reflétant la demande accrue des consommateurs pour les services de paiement internationaux, tels que Wise.2

Les clients de Google Pay aux États-Unis peuvent à présent envoyer de l'argent en Inde et à Singapour avec Wise sans quitter la plateforme Google Pay. Et, contrairement à la plupart des banques et des sociétés de paiement, Wise utilise le taux de change réel, sans aucun frais caché ni majoration. En moyenne, Wise est huit fois moins cher que la plupart des banques pour envoyer de l'argent à l'international, permettant à ses utilisateurs d'économiser plus d'un milliard de dollars par an.

"Offrir aux particuliers un moyen simple et transparent d'envoyer de l'argent en toute sécurité à leurs amis et à leur famille est devenu plus important que jamais - que ce soit pour un usage quotidien ou en cas de besoin", a déclaré Harsh Sinha, directeur de la technologie chez Wise. "La mission de Wise est l'argent sans frontières - instantané, pratique, transparent, et finalement, gratuit. À travers cette collaboration, et avec l'intégration de la plateforme Wise, les clients de Google Pay peuvent désormais envoyer de l'argent dans le monde entier à moindre coût, plus rapidement et plus facilement."

"Les paiements transfrontaliers constituent non seulement une bouée de sauvetage pour les êtres chers, mais ils constituent également l'épine dorsale financière de nombreuses économies", a déclaré Josh Woodward, directeur de la gestion des produits, Google Pay. " Pour beaucoup de personnes ayant une famille à l'étranger, envoyer de l'argent chez eux est quelque chose qu'ils font presque tous les mois. Avec Wise, nous offrons aux utilisateurs de Google Pay un moyen d'envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et de manière fiable depuis l'application Google Pay."

Les nouveaux clients de Wise bénéficieront du premier transfert gratuit pour les transferts jusqu'à 500 dollars US jusqu'au 16 juin. D'ici la fin de l'année, les utilisateurs américains de Google Pay pourront envoyer de l'argent dans 80 pays via Wise.

Pour plus d'informations sur la plateforme Wise et ses capacités, rendez-vous sur wise.com/us/business/api.

À propos de Wise

Wise est une entreprise technologique internationale qui propose le meilleur moyen de transférer de l'argent dans le monde entier. Avec un compte Wise, les particuliers et les entreprises peuvent détenir 54 devises, transférer de l'argent entre les pays et dépenser de l'argent à l'étranger. De grandes entreprises et des banques utilisent également la technologie Wise ; un tout nouveau réseau de paiements transfrontaliers qui permettra un jour à chacun, et partout, de transférer de l'argent sans aucune frontière. Quelle que soit la manière dont vous utilisez la plateforme, la mission de Wise est de vous faciliter la vie et de vous faire économiser de l'argent.

Cofondée par Taavet Hinrikus et Kristo Käärmann, Wise a été lancée en 2011 sous son nom original TransferWise. C'est l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au monde, ayant levé plus d'un milliard de dollars en transactions primaires et secondaires auprès d'investisseurs de premier plan.

10 millions de personnes et d'entreprises utilisent Wise, qui gère plus de 4,5 milliards de livres sterling de transactions transfrontalières chaque mois, permettant aux clients d'économiser plus d'un milliard de livres sterling par an.

1La Banque mondiale : Le marché des transferts de fonds en Inde

2Ken Research : Singapore International Remittance Market Outlook to 2023 - By Inbound & Outbound Remittance, By Banking and Non-Banking Channel, By Inflow & Outflow Remittance Corridors.

