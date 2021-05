UPL annonce une collaboration avec Meiji pour un accès exclusif au riz traité par le Flupyrimin en Asie du Sud-Est





UPL Ltd., fournisseur mondial de solutions d'agriculture durable, a annoncé aujourd'hui que sa filiale avait conclu un accord de licence avec la société japonaise Meiji Seika Pharma Co., Ltd. pour un accès exclusif au Flupyrimin destiné au traitement du riz en Asie du Sud-Est.

En vertu de l'accord de licence, UPL obtiendra les droits exclusifs pour développer, enregistrer et commercialiser des formulations de Flupyrimin pour des applications foliaires sur le riz en Asie du Sud-Est, élargissant ainsi la collaboration en cours entre les deux sociétés, grâce à ce composé.

En plus de ce tout dernier accord, la filiale d'UPL et Meiji ont conclu en 2018 un accord de licence exclusif pour UPL, afin de commercialiser des formulations de Flupyrimin, destinées au traitement du riz en Inde. De plus, en 2020, les deux sociétés ont signé un accord commercial exclusif à long terme, d'envergure mondiale, à l'exclusion du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan, et non exclusif en Chine, pour utiliser le Flupyrimin dans le traitement des semences et les applications dans les sillons.

Le Flupyrimin, découvert par Meiji, est un ingrédient actif breveté et le seul IA dans le nouveau sous-groupe de mode d'action des Pyridylidènes, défini par le Comité d'action contre la résistance aux insecticides (Insecticide Resistance Action Committee, IRAC) en 2021. Il s'agit d'un nouvel insecticide aux propriétés biologiques uniques qui, entre autres avantages, est efficace contre les principaux ravageurs du riz, tels que le criquet brun et la pyrale du riz, y compris les populations résistantes aux insecticides existants.

Ensemble, les deux sociétés continueront de contribuer au développement de solutions différenciées basées sur le Flupyrimin, pour résoudre les problèmes des agriculteurs et améliorer leurs moyens de subsistance.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Meiji autour du Flupyrimin, dans le cadre de cette collaboration mutuellement bénéfique pour fournir aux producteurs d'Asie du Sud-Est un accès à cet important ingrédient actif (IA). Notre initiative OpenAgTM ouvre la porte au développement et à l'expansion de relations clés qui créent une croissance durable pour tous et garantissent la résilience des agriculteurs », a confié Jai Shroff, PDG d'UPL. « Meiji est un partenaire important pour UPL, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration, en créant une relation gagnant-gagnant. »

« L'accord UPL marque une étape importante vers l'offre aux producteurs de solutions différenciées qui répondent à leurs défis sur le terrain. Nous nous réjouissons de continuer à renforcer notre relation avec UPL pour fournir cet IA innovant et efficace aux agriculteurs d'Asie du Sud-Est », a déclaré Daikichiro Kobayashi, président et directeur représentant

À PROPOS D'UPL

UPL Ltd. (NSE : UPL et BSE : 512070) est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables, fort de plus de 5 milliards USD de chiffre d'affaires annuel. Notre entreprise est motivée par son objectif. À travers son initiative OpenAg, UPL vise à faire avancer la chaîne de valeur agricole dans son ensemble. Nous tissons un réseau qui redéfinit le mode de fonctionnement et de pensée du secteur tout entier. Nous accueillons les nouvelles idées, les innovations et les réponses inédites pour accomplir notre mission visant à améliorer la durabilité de tous les produits alimentaires. Nous sommes une des entreprises de solutions agricoles les plus importantes au monde, dont le portefeuille imposant est constitué de plus de 13 600 solutions de protection des récoltes biologiques et traditionnelles. Implantés dans plus de 130 pays, nous comptons plus de 10 000 collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 13:00 et diffusé par :