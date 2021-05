Evävaara Design relève les défis du télétravail avec une solution de home office d'un nouveau genre





Le télétravail a soulevé un grand nombre de problématiques auxquelles a répondu le designer finlandais de meubles fonctionnels innovants, Evävaara Design, par le lancement de deux tout nouveaux postes de travail qui conviendront à toutes les configurations d'agencement : le sshhh 3, grand et mobile, et son petit frère le sshhh 7. Ces postes de travail contribuent au bien-être des employés de par leur design ergonomique et leurs propriétés acoustiques.

Antti Evävaara, fondateur et responsable design de Evävaara Design, possède près de vingt ans d'expérience dans la conception et la fabrication de mobilier fonctionnel qui met l'accent sur l'acoustique et le confort de l'utilisateur, les deux piliers de leurs postes de travail.

« Aujourd'hui, nous sommes entourés de sources d'irritation et de bruits qui peuvent nous empêcher de nous concentrer efficacement. Nos produits ont pour but de créer un environnement personnel calme favorisant la concentration », déclare Evävaara.

Le mobilier de poste de travail conçu par Evävaara apporte des réponses aux défis posés par l'augmentation du temps de télétravail. Selon Ulla Vikman, experte en leadership virtuel et en télétravail du cabinet Timanttia Consulting, les personnes dont le temps de télétravail est conséquent sont souvent interrompues et ont du mal à mettre une limite claire entre travail et temps libre.

« Un employé qui travaille beaucoup depuis chez lui est susceptible d'être distrait si les outils dont il a besoin, comme des documents papier ou des écrans, sont trop visibles au sein de son foyer. En restant constamment présents à notre esprit, ces outils ont tendance à augmenter notre niveau de stress et se concentrer devient alors plus difficile », explique Vikman.

Le design des postes de travail Evävaara présente de nombreux détails qui facilitent la concentration et renforcent leur ergonomie. Le bois et le feutre du mobilier étouffent les bruits intérieurs comme extérieurs et améliorent l'acoustique de toute la pièce. Ces postes de travail possèdent de série les équipements suivants :

Des prises et des câbles électriques

Un port USB

Un éclairage à LED

Des rangements pour les documents papier et autres supports

Le grand modèle sshhh3 peut être complété par une chaise de bureau réglable. Une fois le travail terminé, il suffit de fermer les portes du poste de travail pour le transformer en meuble mobile. Avec sa couleur neutre, il se fond dans n'importe quel intérieur.

Afin de booster l'efficacité de votre journée de travail, les postes de travail Evävaara Design sont faciles à déployer. Ils sont fournis montés et prêts à l'emploi. Le mobilier Evävaara Design est disponible directement auprès du designer.

Aujourd'hui, les produits Evävaara Design sont utilisés partout en Europe pour la création d'espaces calmes, par exemple dans les bureaux en open space et les bibliothèques. Ils ont également capté l'attention d'un public plus international grâce à Vincent Grégoire, le directeur de la création de Nelly Rodi et personnalité du secteur, qui a intégré des produits Evävaara dans une vidéo présentant les nouvelles tendances à l'occasion du salon Maison & Objet en février dernier.

Pour plus d'informations : https://www.evavaaradesign.com/etatyopisteet/

Evävaara Design est un designer finlandais de mobilier fonctionnel pour la création d'espaces calmes dans tous types d'environnements.

