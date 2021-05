Daniel Côté, maire de Gaspé, élu président de l'UMQ





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - À la veille de l'ouverture officielle des 99ièmes assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se dérouleront pour la toute première fois en format virtuel du 12 au 14 mai prochains, les membres du conseil d'administration de l'Union ont élu le maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, au poste de président.

Monsieur Côté devient ainsi la 58e personne à accéder à la présidence de l'UMQ, et le premier maire de la région de la Gaspésie à occuper cette fonction. Âgé de 41 ans, il est également le plus jeune élu désigné à ce poste depuis la fondation de l'organisation, en 1919.

« Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du conseil d'administration pour leur confiance et à saluer le travail colossal réalisé au cours de la dernière année par ma prédécesseure, Suzanne Roy. Alors que nos régions devront, au cours des prochains mois, préparer la relance à mesure que s'accentuera la lutte contre la pandémie de la COVID-19, beaucoup de travail reste encore à accomplir. Il s'avérera essentiel de maintenir notre agilité collective pour transformer cette crise sanitaire en opportunités. À ce titre, j'entends d'ailleurs axer mon mandat autour de trois chantiers prioritaires : les changements climatiques, le développement économique et la diversité et l'inclusion sociale, incluant les dossiers de la main-d'oeuvre, du logement, des transports et des services de garde. J'invite l'ensemble des membres de l'Union à maintenir l'unité et la solidarité dont ils ont fait preuve au cours des derniers mois afin que nous puissions continuer à porter la voix des gouvernements de proximité de partout au Québec », a déclaré monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

En plus du président, les administratrices et administrateurs ont procédé à l'élection des membres du comité exécutif. Voici la composition du comité exécutif pour le mandat 2021-2022:

Président: M. Daniel Côté, maire de Gaspé

Premier vice-président : M. Martin Damphousse, maire de Varennes

Deuxième vice-président : M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Trésorière : Mme Josée Néron, mairesse de Saguenay

Présidente ex-officio : Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie

M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

M. Marc Demers, maire de Laval

M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

M. Michel Gibson, maire de Kirkland

M. Régis Labeaume, maire de Québec

M. Benoit Lauzon, maire de Thurso

M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes

M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

Mme Michelle Morin-Doyle, maire suppléant et membre du comité exécutif de la Ville de Québec

Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

M. Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne

Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé

Les Assises 2021 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2021 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #AssisesUMQ.

