Kellogg Company Présente Ses Engagements Pour La Planète Et Pour Une Meilleure Alimentation





D'ici à fin 2022, toutes ses marques de céréales pour enfants bénéficieront en France du Nutri-Score A ou B

du Nutri-Score A ou B Kellogg lance en France sa gamme bio enfant avec Miel Pops Bio

sa gamme bio enfant avec Miel Pops Bio Kellogg diminue son empreinte environnementale en Europe en réduisant la taille de ses emballages de céréales et en s'engageant pour réduire le gaspillage alimentaire

en réduisant la taille de ses emballages de céréales et en s'engageant pour réduire le gaspillage alimentaire Kellogg Europe s'engage à nourrir plus de 30 millions de personnes grâce à ses programmes de soutien aux communautés

DUBLIN, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Kellogg Europe, spécialiste des céréales et des snacks salés, a dévoilé le 11 mai son nouveau plan sur dix ans pour améliorer ses produits afin qu'ils contribuent encore plus au bien-être des personnes, et bénéficient aux communautés ainsi qu'à la planète. Une série de mesures a été annoncée aujourd'hui, à l'occasion du lancement de son Manifeste « Cultivons la Simplicité », dans lequel Kellogg expose ses ambitions et sa volonté de proposer une alimentation saine qui nourrit autant qu'elle épanouit.

Améliorer les recettes des céréales pour enfants : Nutri-Score B et lancement de Miel Pops bio

Partout en Europe, d'ici fin 2022, Kellogg supprimera au moins 10% de sucres et 20% de sel des céréales destinées aux enfants, toujours sans compromis sur le goût.

Cette évolution nutritionnelle s'inscrit dans une démarche continue d'amélioration des recettes menée par Kellogg depuis plus de 10 ans. Celle-ci passe essentiellement par la réduction de la teneur en sucres et en sel et par l'augmentation de la teneur en fibres. Grâce à ces efforts, toutes les marques de céréales pour enfants bénéficieront en France du Nutri-Score A ou B d'ici fin 2022.

Il s'agit d'un changement significatif sur ce segment, comme l'illustre l'amélioration sur la recette Coco Pops Original qui obtient le Nutri-Score B dès aujourd'hui. Cette marque plébiscitée par les plus jeunes contient également 30% de sucres en moins par rapport à la moyenne des autres céréales chocolatées pour enfants du marché.

Ces améliorations s'inscrivent dans la continuité des efforts déjà réalisés sur les recettes depuis plus de 10 ans en France* :

plus de fibres (+10%)

plus de céréales complètes (+26%)

moins de sucre (-8% de sucres simples) dans nos recettes

moins de sel (-8%)

*Résultats d'amélioration nutritionnelle pondérés par les volumes sur l'ensemble des céréales pour le Petit déjeuner vendues en France.

Par ailleurs, Kellogg s'engage également à ce que, d'ici fin 2023, la plupart de ses recettes de céréales pour le petit-déjeuner soient sources de fibres ou riches en fibres.

Première référence Bio de céréales pour enfants.

Après le lancement d'Extra Bio en 2020, Kellogg France va plus loin et lance sa première référence de céréales Bio pour enfants. Miel Pops Bio bénéficie du Nutri-Score B et se compose d'ingrédients bio de qualité et est source de fibres.

Diminuer son empreinte environnementale : réduction de la taille de ses paquets de céréales et lutte contre le gaspillage alimentaire

Les équipes de Kellogg Europe ont développé un nouvel emballage de céréales moins volumineux grâce à une technique d'aspiration de l'air dans ses sachets. Cela représentera une économie de 190 tonnes de carton et de plastique par an, qui, combinée à une meilleure efficacité du transport, permettra de supprimer 700 tonnes de d'équivalent CO2 par an.

Les nouveaux paquets contiendront le même poids de céréales et sortiront des lignes de production de Manchester au Royaume-Uni dès ce printemps. En France, ces nouveaux paquets seront disponibles dès cet été sur certaines références de Special K et Frosties. Ils seront également disponibles dans plusieurs pays européens parmi lesquels la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Too Good To Go : transmettre les bons réflexes anti-gaspi

Dans le cadre de l'objectif de réduire de 50% ses déchets organiques, y compris alimentaires, d'ici à 2030, la France est le premier pays du groupe Kellogg à rejoindre le mouvement Too Good to Go, cette initiative globale visant à diminuer le gaspillage alimentaire en agissant sur différents facteurs afin d'avoir un effet bénéfique sur le changement climatique.

En adhérant au pacte sur les dates de consommation, Kellogg France s'attache tout particulièrement à améliorer l'information de ses consommateurs. Ainsi, en leur permettant de mieux comprendre les dates de consommation (DLC, DDM), l'entreprise aide ses consommateurs à ne pas jeter systématiquement les produits dont la date de durabilité minimale est dépassée. Dès cet automne, ces engagements figureront sur certains paquets de la marque Trésor.

Nourrir 30 millions de personnes sur le continent d'ici fin 2030

A travers son programme caritatif Better Days, Kellogg poursuit son action en matière d'aide alimentaire pour ceux qui en ont le plus besoin, et s'engage ainsi à nourrir plus de 30 millions de personnes sur le continent d'ici fin 2030.

« La société exige, à juste titre, davantage des entreprises comme la nôtre, et tous attendent d'une alimentation de qualité qu'elle contribue également au bien de tous. Nous partageons ces attentes. Mais l'impact de nos produits est bien plus grand que ce qui tient dans cette boîte de céréales : la façon dont nous cultivons nos matières premières, l'impact que nous avons sur la planète. L'alimentation joue aussi un rôle social et émotionnel et contribue à rassembler et partager des moments conviviaux en famille ou entre amis », a déclaré Olivier Kac, Directeur général de Kellogg France.

Depuis 2015, sur l'ensemble du continent européen, Kellogg's a contribué à nourrir 18 millions de personnes en soutenant les banques alimentaires et les programmes d'alimentation scolaire. Depuis 2019, Kellogg France est partenaire d'ANDES pour soutenir leurs actions et construire une collaboration qui va au-delà du simple don de produits et s'inscrit dans un temps long. En 2 ans, dans le contexte de la crise du Covid-19, nous avons contribué à hauteur de 300 000 euros au fonds d'investissement créé par l'association et avons ainsi permis la création de 35 nouvelles épiceries solidaires dans toute la France. L'une d'entre elles vient d'ouvrir dans le 5eme arrondissement de Paris et est dédiée aux étudiants, une population particulièrement impactée par la crise.

Dans le cadre de son manifeste et de ses engagements, Kellogg a aussi permis d'améliorer la qualité des sols sur 14 000 hectares de terres agricoles grâce à son programme mondial Origins, destiné à soutenir les agriculteurs et encourager une agriculture durable. Kellogg choisit de s'approvisionner en Europe pour la plus grande partie de ses ingrédients, et au plus près de ses zones de production : le blé au Royaume-Uni, la betterave sucrière en France et le riz en Espagne et en Italie.

« Notre entreprise a été fondée en 1906 par un visionnaire qui croyait qu'une alimentation végétale était le régime idéal. Les annonces faites aujourd'hui perpétuent l'héritage de notre fondateur, en l'adaptant aux enjeux de notre temps, et prennent en compte l'impact global de notre alimentation sur les individus et sur la planète. Nous nous engageons pleinement dans cette mission et continuerons à progresser. Nous avons notre rôle à jouer », conclut Olivier Kac.

