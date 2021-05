AppDirect s'associe à Adobe pour ajouter ses produits à son catalogue, automatiser et rationaliser son programme VIP





AppDirect®, chef de file des plateformes de vente par abonnement, a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Adobe qui permettra d'offrir ses puissants produits ? notamment Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud et Adobe Sign ? sur le catalogue réseau d'AppDirect. Les revendeurs agréés Adobe peuvent dorénavant bénéficier d'une intégration développée en étroite collaboration par les deux entreprises pour leur permettre de vendre et gérer des licences Adobe par l'entremise du programme VIP d'Adobe, et ce, sans passer par des processus manuels coûteux et laborieux - ouvrant la voie à des déploiements plus rapide, une expérience client améliorée et des revenus potentiels accrus.

Avec cette annonce, les revendeurs membres du programme VIP d'Adobe peuvent maintenant profiter des fonctionnalités avancées de la plateforme d'AppDirect pour simplifier et rationaliser leurs processus de ventes. Ces nouvelles capacités comprennent des flux de commerce automatisés, notamment le provisionnement, des expériences utilisateurs intuitives et de puissantes fonctionnalités de revente.

« Nous sommes particulièrement heureux d'annoncer l'intégration des solutions d'Adobe sur le catalogue réseau d'AppDirect, non seulement parce que nous pouvons maintenant offrir une nouvelle gamme de produits SaaS de première qualité, mais aussi parce que cette collaboration nous permet de démontrer toute l'étendue de la valeur que le commerce par abonnement peut apporter, a commenté Daniel Saks, cofondateur et co-PDG d'AppDirect. Avec une intégration intelligente, nous pouvons aider les commerçants technologiques à automatiser leurs activités, accélérer leur croissance et offrir une meilleure expérience pour les revendeurs et les clients. »

CANCOM, un fournisseur de services gérés et intégrateur de systèmes basé en Allemagne, profite déjà de l'accès aux produits d'Adobe sur le catalogue réseau d'AppDirect. « Comme nous utilisons déjà AppDirect pour proposer un éventail de produits SaaS et IaaS, nous étions ravis de pouvoir utiliser une plateforme de confiance pour vendre et gérer les solutions d'Adobe, a souligné Khaled Chaar, vice-président du marché infonuagique chez CANCOM. L'utilisation d'AppDirect pour vendre et gérer les produits d'Adobe nous permet de faire des économies substantielles sur le plan administratif et d'améliorer la rétention des clients. En fin de compte, cela nous permet de consacrer plus d'énergie à la croissance de notre entreprise. »

« L'engagement d'AppDirect pour rendre la technologie plus accessible s'arrime parfaitement à notre objectif de permettre aux revendeurs agréés Adobe d'innover et de grandir, a déclaré Claire Darley, vice-présidente des médias numériques chez Adobe EMA. Grâce à ce partenariat, les revendeurs agréés Adobe pourront s'intégrer rapidement au programme VIP pour offrir nos produits sur une base plus simplifiée et flexible. Nos clients bénéficieront ainsi d'une expérience améliorée afin de mieux se concentrer sur ce qui est le plus important pour eux, soit la réussite de leur entreprise. »

Avec l'ajout d'Adobe, AppDirect continue d'étendre son catalogue, la plus grande collection clé en main de solutions SaaS et IaaS de première qualité au monde. Parmi ces produits, on retrouve les divers logiciels et services offerts par Adobe, Microsoft, Google, VMware, Zoom, Box et plusieurs autres. Avec sa vaste sélection de solutions préintégrées, AppDirect aide les commerçants technologiques à déployer leurs solutions sur le marché rapidement et à stimuler leurs revenus avec l'ajout de services récurrents sur demande.

Pour en savoir plus sur le catalogue réseau d'AppDirect, consultez le marketplace.appdirect.com.

À propos d'AppDirect

AppDirect offre une plateforme de commerce par abonnement permettant de simplifier le développement de modèles d'affaires récurrents et de vendre n'importe quel produit en tant que service, et ce, par n'importe quel canal et sur n'importe quel appareil. Notre plateforme ouvre la voie à d'innombrables possibilités d'innovation et de croissance pour les entreprises. Nous sommes à la source de millions d'abonnements à travers le monde pour des organisations comme Jaguar Land Rover, Comcast, Sage, Keller Williams, ADP et Deutsche Telekom.

©2021 AppDirect, Inc. AppDirect est une marque déposée d'AppDirect, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques et produits mentionnés sont utilisés à des fins d'identification seulement et peuvent être des marques commerciales déposées de leurs détenteurs respectifs.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 12:25 et diffusé par :