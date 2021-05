Le Music Performance Trust Fund (MPTF) de l'industrie phonographique annonce des subventions communautaires d'un montant de 2,2 millions de dollars pour appuyer la musique en direct et en ligne gratuite partout en Amérique du Nord





NEW YORK, 11 mai 2021 /CNW/ - Le Music Performance Trust Fund a annoncé son intention d'augmenter considérablement l'octroi annuel de subventions, une hausse de 2,2 millions de dollars qui seront répartis parmi des communautés aux États-Unis et du Canada pour financer des spectacles musicaux gratuits à compter du 1er mai 2021. Cette stratégie laisse présager une reprise des événements en personne à mesure que la pandémie de COVID-19 se résorbe. Pour aider à assurer une reprise sécuritaire des spectacles de musique en direct, le MPTF invite les représentants syndicaux locaux de l'American Federation of Musicians à travailler avec les responsables de la santé publique au niveau des États et des localités. Il s'agit de mettre en oeuvre les directives sur la sécurité des événements que recommande le Centers for Disease Control des États-Unis et de l'Agence de la santé publique du Canada, tout en s'adaptant aux besoins et aux circonstances uniques des collectivités locales concernées.

La pandémie a provoqué l'annulation de la majeure partie des concerts prévus au calendrier depuis la mi-mars 2020. Au cours de cette période, le MPTF a créé une initiative qui a permis d'organiser plus de 700 événements gratuits animés par des musiciens professionnels et diffusés en direct partout en Amérique du Nord. Plus d'un million de dollars en subventions ont ainsi été versés afin de payer les musiciens pour leurs services et de soutenir les collectivités. Le MPTF a également créé une bourse pour jeunes, la « Music Family Scholarship », qui, au cours de sa première année d'existence, a permis de verser 100 000 $ à 125 enfants de musiciens professionnels qui poursuivent des études postsecondaires en musique.

Les subventions servent à financer des spectacles liés à l'éducation musicale, des concerts dans des centres pour personnes âgées et en résidence-services, ainsi que des spectacles dans les villes et les parcs. Les subventions et les événements sont coordonnés par les syndicats locaux de l'American Federation of Musicians (AFM). Depuis la création du MPTF, il y a près de 75 ans, sa collaboration avec l'AFM et ses membres locaux ont permis la présentation d'innombrables spectacles de musiciens professionnels qui ont su ravir les auditoires partout en Amérique du Nord. Le MPTF et ses maisons de disques signataires, Warner Music Group, Sony Music, Universal Music Group et Walt Disney Records, ont apporté un soutien essentiel à ces personnes dévouées qui font de l'art de la scène une priorité absolue.

Parmi les événements coparrainés par le MPTF, on compte une myriade de concerts de tous les genres musicaux présentés dans des communautés de toute l'Amérique du Nord. Il y a aussi des événements spéciaux de plus grande envergure comme Stars in the Alley, le French Quarter Festival et la Make Music Day, pour n'en nommer que quelques-uns.

« Nous avons hâte de ramener à l'ordre du jour la musique gratuite en direct, a déclaré Dan Beck, fiduciaire du MPTF. Nous comprenons maintenant mieux ce que ces événements représentent pour nos traditions et nos cultures locales. Nous croyons que les entreprises, les organismes du secteur artistique et les administrations municipales organiseront davantage d'événements pour redonner de l'énergie et de la vie à leurs villes. »

Le MPTF est un organisme de service public à but non lucratif régi par l'alinéa 501(c)3 dont la mission est d'appuyer la tenue d'événements gratuits en direct par des musiciens professionnels aux États-Unis et au Canada. Tout en renforçant notre engagement à relancer les arts musicaux, le MPTF collaborera avec nos récipiendaires pour suivre les lignes directrices locales en matière de pratiques sécuritaires. La plupart des spectacles du MPTF sont présentés par des coparraineurs communautaires, y compris des entreprises, des organismes sans but lucratif et des municipalités.

Pour en savoir plus, visitez www.musicpf.org.

