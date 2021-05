Le consortium dirigé par Simon Foster, Arc, conclut un partenariat avec EagleTree Capital





Le partenariat, qui vise à bâtir une entreprise d'événements de prochaine génération, cherche à acheter des actifs dans le secteur des salons professionnels.

LONDRES et NEW YORK, 11 mai 2021 /CNW/ - EagleTree Capital (« EagleTree »), une société de capital-investissement de New York, et Arc, un consortium de l'industrie des événements à l'échelle mondiale dirigé par Simon Foster, ont annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif pour bâtir le secteur des événements de prochaine génération. Le partenariat se concentrera sur l'acquisition d'événements uniques ou en groupes, ainsi que sur la création de partenariats de coentreprises avec des organisateurs, des associations et des sites. Canson Capital Partners (« Canson ») fournit des services consultatifs financiers à Arc depuis sa création et se joindra aux fonds gérés par EagleTree dans le cadre du partenariat et continuera de fournir des services à l'avenir.

Simon Foster, un vétéran de 20 ans de l'industrie des expositions et des médias, a dit : « Nous voulons bâtir l'avenir du réseautage. Tous les membres de ce partenariat ont l'expérience du développement du pouvoir et du potentiel d'événements en direct. Notre objectif est de bâtir le secteur des événements de prochaine génération. Forts de notre expertise et de l'énergie que stimulent des événements en personne, nous voulons franchir la prochaine étape en reliant et en soutenant les collectivités et en établissant des réseaux d'affaires. »

M. Foster a précédemment occupé le poste de chef de la direction à Comexposium, UBM EMOA et UBM Amériques (qui fait maintenant partie d'Informa PLC). Dans le cadre d'Arc, M. Foster est entouré d'un consortium international de professionnels compétents et très expérimentés de l'industrie des événements, qui ont le désir commun de redéfinir ce que signifie relier les collectivités. L'équipe vise à améliorer le réseautage des entreprises en plaçant les données et les idées au coeur des collectivités industrielles et, grâce à une approche axée sur les connaissances de l'industrie, à faire des investissements tactiques dans des marques de premier plan du secteur.

EagleTree soutient depuis longtemps le secteur des médias et des événements. Les investissements actuels et passés dans ce domaine comprennent Northstar Travel Group, ALM et Penton. La société a également plusieurs investissements dans des entreprises au service de l'industrie des événements en direct, notamment Moss et Sparks.

« M. Foster et moi avons travaillé ensemble à UBM, et je suis très heureux de m'associer à lui pour aider à bâtir et à faire croître une entreprise de premier plan dans le secteur des événements et des salons professionnels, a déclaré Robert Gray, associé d'exploitation chez EagleTree. Nos ressources combinées se réunissent à un moment opportun, et nous sommes heureux d'aider l'équipe à trouver et à développer des ressources.

Nous croyons depuis longtemps aux événements en personne, et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe d'Arc. « Nous voyons le contexte actuel comme une occasion de tirer parti de notre expérience dans le domaine pour aider à renforcer les marques dans le secteur et à bâtir une plateforme de salons professionnels et d'événements pour l'avenir », ont ajouté dans une déclaration Anup Bagaria, codirecteur, et Michael Struble, associé principal, au sein d'EagleTree.

« Nous sommes ravis de nous associer à Arc dans ce contexte qui représente une étape excitante de son évolution. L'expérience et les ressources d'EagleTree aideront à concrétiser la vision de bâtir et de faire croître le secteur des événements de prochaine génération, a déclaré James Simpson, cofondateur de Canson.

Le partenariat est en pourparlers pour ajouter des actifs à sa plateforme. Il est à la recherche de marques solides, dans des secteurs responsables et durables, qui apporteront une valeur à long terme et qui se développeront grâce des investissements stratégiques et des efforts ciblés.

Arc

Arc vise à redéfinir le réseau d'entreprises en créant le secteur d'événements de prochaine génération. Grâce à une approche centrée sur le client, guidée par les données et la vision intelligente, Arc cherche des moyens de relier les collectivités, peu importe le lieu, le moment ou la manière dont gens doivent se réunir pour rencontrer, réseauter, apprendre et faire croître leur entreprise. Et ce, en fournissant constamment de la valeur de manière responsable et durable.

EagleTree Capital

EagleTree Capital est une société de capital-investissement de premier plan basée à New York s'adressant au marché intermédiaire qui a investi environ 2,7 milliards de dollars de capital-actions depuis sa création. La Société a effectué plus de 35 placements en capital-investissement et plus de 70 transactions complémentaires au cours des 20 dernières années et plus. EagleTree investit principalement dans les secteurs suivants : médias et services aux entreprises, consommation et industries de l'eau et des spécialités. Pour en savoir plus, consultez le site www.eagletree.com .

Canson Capital Partners

Canson Capital Partners (« Canson ») est un chef de file des services-conseils et de banques d'affaires axé sur le capital non traditionnel. Fournissant des conseils de haut niveau et un engagement d'associé à associé, l'entreprise cherche à mettre en relation les sources de capital non traditionnel avec des possibilités spécifiques pour permettre à ses clients d'atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme. Depuis sa création, Canson a fourni des conseils dans le cadre de transactions d'une valeur de plus de 54 milliards de dollars, avec un solide bilan de transactions axées sur les partenariats, et a investi environ 500 millions de dollars en actifs gérés aux côtés de ses clients. En particulier, Canson a conseillé Providence pour sa vente de 600 millions de livres sterling de Clarion Events à Blackstone. Canson Capital Partners est le nom commercial de Canson Ltd, qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507005/EagleTree_Capital_Logo.jpg

SOURCE EagleTree Capital LP

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 12:21 et diffusé par :