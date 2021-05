Initiative pour la création rapide de logements - Une nouvelle maison de chambres verra le jour dans l'arrondissement de Ville-Marie





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé le 23 avril la signature d'une convention avec l'organisme Vilavi confirmant le financement pour la construction d'une nouvelle maison de neuf chambres avec soutien communautaire, répondant aux besoins d'une clientèle vulnérable en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Ce projet verra le jour d'ici un an grâce à la contribution accordée dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), financée par le gouvernement du Canada par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et grâce à la contribution du gouvernement du Québec.

« Chaque Québécois.e mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), notre gouvernement agit plus rapidement que jamais pour offrir plus de logements abordables afin d'assurer la sécurité des personnes vulnérables ici, à Montréal, et partout au Canada. De plus, dans le cadre de notre budget de 2021, nous investissons 1,5 milliard de dollars de plus en nouveaux fonds dans l'ICRL en 2021-2022. Cet investissement fera plus que tripler la cible initiale en portant le nombre de nouveaux logements abordables qui seront créés à 9 200 et permettra d'avoir un véritable impact sur les familles partout au pays », a déclaré l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

« Je salue le projet de l'organisme Vilavi. En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je ne peux que me réjouir lorsque de tels projets sont sur le point de prendre forme. C'est une priorité pour notre gouvernement de soutenir des clientèles plus vulnérables, comme celles visées par ce projet de neuf nouveaux logements abordables. D'ailleurs, les futurs locataires pourront bénéficier du programme de Supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec, ce qui leur permettra de payer un loyer équivalent à 25 % de leurs revenus », a déclaré Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

« L'importance d'accroître l'offre de logements abordables et de favoriser un milieu de vie communautaire inclusif et durable n'est plus à démontrer. Vilavi joue un rôle important dans le milieu communautaire pour aider les hommes et les femmes en situation d'itinérance. On sait à quel point il est important d'offrir des milieux de vie offrant un soutien communautaire si on veut réellement contribuer à la réinsertion sociale de ces personnes », a ajouté Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants

L'organisme Vilavi bénéficiera d'un soutien financier de 2 011 117 $ pour l'achat et la rénovation de neuf chambres dans l'arrondissement de Ville-Marie ;

; Le projet est destiné à loger une clientèle en situation épisodique ou chronique d'itinérance ou ayant de la difficulté à se loger sur le marché privé et donc à risque d'itinérance;

Le programme de Supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec permettra aux locataires de ne défrayer que 25 % de leur revenu brut pour les frais de logement.

Accompagner les organismes

Pour l'ensemble des projets de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagnera les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assurera de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, une douzaine de projets, représentant plus de 250 unités, sont réalisés grâce à la contribution financière de 56,8 M$ du gouvernement du Canada, dans le cadre de l'ICRL, et au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 12:13 et diffusé par :