Avis aux médias - Le ministre Champagne discutera du budget de 2021 avec la Chambre de commerce de Halifax





HALIFAX, NS, le 11 mai 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, s'adressera aux membres de la Chambre de commerce de Halifax et participera à une séance de questions. La rencontre, qui se déroulera en mode virtuel, portera sur les mesures annoncées dans Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience et le plan du gouvernement du Canada pour créer une économie plus innovatrice et résiliente.

Date : Le mercredi 12 mai 2021



Heure : De 13 h à 14 h (heure de l'Atlantique)



Lieu : En mode virtuel

Les représentants des médias peuvent s'inscrire auprès de la Halifax Chamber of Commerce (anglais) pour participer à l'événement.

