TC Emballages Transcontinental remporte le prix Innovation en développement durable de la FTA pour son emballage thermorétractable Integrititetm fait de plastique recyclé postconsommation

CHICAGO, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est ravi d'annoncer avoir a été nommé lauréat du prix Innovation en matière de développement durable dans le cadre du concours Sustainability Excellence Award 2021 organisé par la Flexographic Technical Association (FTA) pour son film thermorétractable IntegrititeTM fait de plastique recyclé postconsommation.

Ce film durable comprend 33 % de plastique recyclé postconsommation (PCR), s'approche de la performance de la résine de plastique vierge, est préapprouvé par How2Recycle® pour le dépôt en magasin et se distingue favorablement sur les étagères. Ce film contenant du PCR a également un impact moindre sur l'environnement qu'un film thermorétractable vierge IntegrititeTM. Grâce à une évaluation du cycle de vie de l'emballage à l'aide du logiciel COMPASS® Comparative Packaging Assesssment développé par Trayak LLC et approuvé par la Sustainable Packaging Coalition (SPC), l'analyse montre que le film thermorétractable IntegrititeTM fait avec 33 % de PCR :

Utilise moins de combustibles fossiles, notamment car l'utilisation de la résine PCR remplace la production de polymères vierges, ce qui réduit l'utilisation de combustibles fossiles comme matières premières.

Réduit les émissions de gaz à effet de serre, car l'utilisation de la résine PCR remplace les résines vierges à base pétrochimique, réduisant les émissions de GES causées par le traitement des matières premières.

Utilise moins d'eau, car le traitement de la résine PCR nécessite moins d'eau que la fabrication de la résine vierge.

« C'est très stimulant et gratifiant de recevoir un tel prix, et d'être reconnu par nos pairs de l'industrie pour le développement de solutions d'emballages durables, a déclaré Rebecca Casey, vice-présidente principale du marketing et de la stratégie chez TC Emballages Transcontinental. Ce prix est un hommage à notre approche collaborative entre nos équipes transversales, la compagnie Coca-Cola et le co-emballeur. Ce partenariat a favorisé l'innovation collaborative. Nous avons créé de la valeur pour les déchets plastiques recyclés, nous avons poussé la barre plus loin en matière de durabilité, et nous avons maintenu en priorité absolue nos objectifs en économie circulaire. »

Cet emballage durable a été commercialisé pour la première fois à l'automne 2020 en collaboration avec AHA® Sparkling Water, une marque de la compagnie Coca-Cola, et peut être trouvé sur les étagères des magasins Sam's et BJ's Club de l'Ohio, de la Virginie, du Maryland, de la Virginie occidentale, de l'Indiana, de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord, de l'Arkansas, du Tennessee, du Kentucky, du Mississippi et du Delaware.

À titre de signataire de l'Engagement de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur, TC Transcontinental partage la vision à l'effet que le plastique ne devienne jamais un déchet. Ce produit récompensé témoigne de l'engagement de la Société à développer des emballages durables et à atteindre ses objectifs selon lesquels elle atteindra, d'ici 2025, un taux d'utilisation moyen, en poids, de 10 % de contenu postconsommation pour l'ensemble du plastique de son portefeuille de produits.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un chef de file en emballage souple avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine, avec environ 3800 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 26 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation. TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés, desservant des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l'agriculture, des boissons, des produits pour la maison et les soins personnels, des produits industriels, des produits de consommation et médicaux. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.

À propos du concours d'excellence en développement durable de la Flexographic Technical Association (FTA)

Le concours d'excellence en développement durable de la FTA est décerné aux entreprises qui font preuve d'un engagement et d'une volonté d'imprimer des emballages durables. Les candidatures sont jugées soit en tant que programmes de durabilité ? programmes mis en oeuvre dans une installation qui ont servi à réduire l'impact environnemental de l'impression ou à améliorer la santé/sécurité des travailleurs ? soit en tant qu'innovations en matière de durabilité ? nouvelles technologies, formulations ou techniques qui ont été développées pour réduire l'impact environnemental de l'impression ou à améliorer la santé/sécurité des travailleurs.

Depuis 1958, la FTA fournit les moyens d'atteindre un objectif : permettre aux spécialistes en flexographie d'améliorer leurs compétences, d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées, d'élargir leur marché et d'amener la flexographie à occuper une place prédominante dans l'impression des emballages.





Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d'entreprise

TC Transcontinental

nathalie.st-jean@tc.tc

Médias aux États-Unis

Abbie Ansburg

Chef des communications marketing

TC Emballages Transcontinental

abbie.ansburg@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs

TC Transcontinental

yan.lapointe@tc.tc

