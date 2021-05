Avis aux médias - Le Canada et l'Ontario feront une importante annonce concernant des infrastructures de transport en commun





OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce virtuelle en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, et députée de Markham-Thornhill, de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario, et de l'honorable Kinga Surma, ministre associée des Transports de l'Ontario (RGT).

La ministre McKenna sera accompagnée des intervenants suivants :

John Tory , maire de Toronto

, maire de Frank Scarpitti , maire de Markham et président du comité du transport en commun rapide de la région de York

, maire de et président du comité du transport en commun rapide de la région de York Wayne Emmerson , PDG de la Municipalité régionale de York

Date : Mardi 11 mai 2021



Heure : 13 h HAE



Annonce sur Zoom : Pour assister à l'annonce virtuelle, les représentants des médias doivent s'inscrire en envoyant un courriel à infc.media.infc@canada.ca.



Diffusion en direct : Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook d'Infrastructure Canada : https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/live

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 11:40 et diffusé par :