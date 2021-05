Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans sept projets récréatifs et sportifs dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l'importance d'avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d'infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d'installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés.

Aujourd'hui, le lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Pablo Rodriguez, au nom de la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 17 millions de dollars pour la réalisation de sept projets dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, ainsi que de la mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de l'Abitibi-Témiscamingue de créer des milieux de vie propices à l'attraction des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique locale. Entre autres, une aide financière totale de plus de 12,4 millions de dollars permettra la construction d'un centre aquatique à Rouyn-Noranda. Ce dernier abritera notamment un bassin compétitif auquel seront ajoutés une section récréative, des locaux techniques, une buanderie, des vestiaires, un local de rangement, un bureau de sauveteurs, des gradins, des blocs sanitaires, des bureaux, des salles polyvalentes, un espace avec vue sur les bassins et des espaces de circulation. Des espaces de stationnement et des travaux connexes sont aussi prévus.

En Abitibi-Témiscamingue, le gouvernement du Canada investit plus de 8,6 millions de dollars par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tandis que le gouvernement du Québec investit également plus de 8,6 millions de dollars grâce au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Citations :

« La pandémie nous a montré que sortir de chez nous et de faire de l'exercice, c'est fondamental à notre santé mentale. Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Québec investissent massivement ensemble pour réaliser sept projets d'infrastructures sportives et récréatives en Abitibi-Témiscamingue. Ça va faire une différence concrète dans la vie des gens de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Saint-Marc-de-Figuery, Dupuy, Macamic, Notre-Dame-du-Nord et Palmarolle. On est là pour faire sortir les familles d'ici de la pandémie et pour créer de bons emplois avec la relance économique. »

Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Plus que jamais, nous prenons conscience de l'importance d'être actif. C'est pourquoi nous mettons en oeuvre des moyens pour permettre aux Québécoises et aux Québécois de bouger davantage. L'accessibilité à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est un incitatif fort pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques. Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité de vie des familles et le dynamisme de nos communautés. Je souhaite que, grâce aux investissements que nous annonçons aujourd'hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très heureux de l'annonce des sommes pour la réalisation des sept projets pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cet important investissement de plus de 17 millions de dollars permettra à toute la communauté de profiter de nouvelles installations sportives et récréatives, tout en entraînant des retombées économiques non négligeables. La contribution de plus de 12 millions de dollars pour la construction du centre aquatique de Rouyn-Noranda est plus qu'intéressante, car elle permettra à la population de profiter d'un service de qualité. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Nous sommes extrêmement heureux du financement accordé pour le projet de centre aquatique de Rouyn-Noranda, un enjeu prioritaire pour le conseil. Cette infrastructure de très haute qualité aura un impact majeur sur la santé et la qualité de vie de la population. Conçu pour répondre aux besoins des plus petits comme des plus grands, ce centre aquatique sera une fierté pour nos 43 000 citoyens. »

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Faits en bref :

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en oeuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le programme dispose d'une enveloppe de 294 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives visé par l'EBI.

Par le financement de projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l'accès à ces infrastructures pour la population.

Document d'information en annexe : Le Canada et le Québec investissent dans sept projets récréatifs et sportifs dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS - EBI)

http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40823

Annexe :

Document d'information



Le Canada et le Québec investissent dans sept projets récréatifs et sportifs dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué pour la réalisation de sept projets d'infrastructures récréatives dans des collectivités de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces projets visent entre autres à rénover des centres récréatifs et à améliorer des terrains de jeu et autres installations sportives.

Le gouvernement du Canada investit 8 679 012 $ dans ces projets sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit également 8 679 012 $ provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. À ces contributions s'ajouteront 9 083 597,24 $ provenant des municipalités ou autres partenaires.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom et détails du

projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal/autre Dupuy Remplacement des bandes de la patinoire 86 563,50 $ 86 563,50 $ 86 563,80 $ Macamic Ajout d'un système d'éclairage pour le terrain de balle 30 462,00 $ 30 462,00 $ 36 185,24 $ Notre-Dame-du-Nord Rénovation de la toiture de l'aréna 91 068,00 $ 91 068,00 $ 91 067,72 $ Palmarolle Rénovation et modernisation de l'aréna Rogatien-Vachon 64 742,00 $ 64 742,00 $ 64 742,87 $ Rouyn-Noranda Construction d'un centre aquatique 6 213 069,00 $ 6 213 069,00 $ 6 422 951,82 $ Saint-Marc-de-Figuery Construction d'un centre récréatif et sportif 750 000,00 $ 750 000,00 $ 938 977,94 $ Val-d'Or Rénovation de l'aréna Kiwanis 1 443 107,50 $ 1 443 107,50 $ 1 443 107,85 $



8 679 012,00 $ 8 679 012,00$ 9 083 597,24 $

