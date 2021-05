Les élèves de l'école secondaire de Clarenville bénéficieront de meilleures infrastructures scolaires





CLARENVILLE, NL, le 11 mai 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Les deux gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de voir ce qui peut être fait de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le remplacement du toit de l'école secondaire de la municipalité de Clarenville.

Le remplacement du toit permet aux étudiants et au personnel de vivre une expérience plus sûre dans une installation moderne et économe en énergie. Cette amélioration permettra également de prolonger la durée de vie du bâtiment.

Le gouvernement du Canada investit 520 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investit 130 000 $.

Citations

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et rapides pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, stabiliser notre économie et soutenir les collectivités de tout le pays. Ce projet permettra aux élèves d'avoir accès à un meilleur établissement d'enseignement, ainsi que de réaliser des économies d'énergie. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est important d'allouer des fonds à l'entretien de nos écoles et de nos bâtiments publics afin d'éviter des coûts d'entretien plus élevés et de prolonger la durée de vie des bâtiments. En remplaçant le toit de l'école secondaire de Clarenville, les élèves et le personnel auront accès à des installations plus sécuritaires. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Les investissements dans les infrastructures scolaires sont une priorité pour ce gouvernement et auront un impact positif sur la qualité de l'éducation des élèves de Clarenville High. La sécurité des élèves et du personnel est primordiale et les rénovations en cours feront de l'école un lieu sûr et moderne où nos enseignants pourront enseigner et où nos enfants pourront apprendre et s'épanouir. »

L'honorable Tom Osborne, ministre de l'Éducation

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir des projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé afin d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 520 millions de dollars dans 667 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et- Labrador .

