Cet été, toute une journée au Parc Safari... Pas bête !

Ouverture le 21 mai 2021

HEMMINGFORD, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Cet été, le Parc Safari sera la destination vacances par excellence ! Dès le vendredi 21 mai, les Québécois.es sont invités à plonger au coeur du royaume animalier en découvrant des troupeaux d'animaux de cinq continents. Guépards, lions, tigres, nandous, hiboux et girafes attendent les visiteurs avec impatience !

Nouveautés pour la 49e saison

L'Oasis Tropicale propose une aventure en tube sur le fleuve Nil qui mène les braves aventuriers de la Nubie aux ruines de Koush, en passant par l'Ouganda et ses gorilles des montagnes, le Soudan et le barrage hydroélectrique de Khartoum, l'Égypte et la Vallée des Rois. La Descente du Nil, nom de cette nouveauté attendue, nous transporte ensuite dans la pyramide de Kheops et devant le navire passager Soudan, reproduit à 50% de sa taille originale de 70 mètres. Un parcours remarquable dotés de décors féériques vous est proposé pour faire un voyage imaginaire ludo-éducatif. Dès le 24 juin.

On dit que sans minéraux il n'y aurait pas d'animaux. Le Pavillon découvertes présente ... une patte de dinosaure, des insectes, des animaux et des minéraux. Faire surgir chez les jeunes la flamme de la curiosité en donnant des tonnes d'indices sur les champs de recherches du futur afin de contribuer à préserver la qualité de vie sur la planète ; voilà la prémisse de ce Pavillon. Si une flamme de curiosité jaillit dans l'esprit d'un jeune qui poursuivra les recherches sur les mystères de l'évolution, du Big Bang à nos jours, de la poussière à la formation des minéraux, aux galaxies, aux dinosaures et à nous, « êtres pensants », cette rencontre avec les éléments magnifiquement magiques du Pavillon aura justifié la visite du Parc Safari à elle seule. Le NOUVEAU Pavillon découvertes est le fruit de la coopération entre le musée Redpath, le Centre minéralogique de Montréal, la Municipalité de Sherrington et la collection privée du paléontologue François Cornu.

On prévoit qu'il fera chaud cet été : l'Aquaparc Safari, l'Oasis Tropicale, les nouvelles glissoires, le Lagon des dauphins et la pataugeoire Dino sont des lieux pour se rafraîchir sous les jeux d'eau pour les jeunes, bambins et parents qui veulent se mouiller.

La piste pavée que les invités empruntent pour parcourir les cinq kilomètres du Safari Aventure demeure l'attrait exclusif du Parc Safari. Pour vivre une pareille expérience, il faut débourser 15 milles dollars pour un safari au Kenya... Venez vivre pendant quelques heures un contact privilégié avec les animaux, ici même, au Parc Safari.

Le parcours à pied, sur des sentiers ombragés, vous mène au Jardin des oiseaux, aux Tunnels des félins, à la Ferme des cinq continents, à la Terrasse Afrika qui surplombe la Plaine d'Afrique, à la passerelle Olduvaï où se trouvent les macaques, les hyènes, les lions blancs et fauves ; une autre passerelle longe la Plaine d'Afrique où les élans du Cap, zèbres, rhinos et girafes attendent les photographes. Sans oublier le vol majestueux des oiseaux de proie, la forêt abondante, ainsi que les nombreux sentiers et aires de pique-nique qui égayeront la visite.

Une nuitée avec les lions, une expérience exclusive du Parc Safari

Pour faire durer le plaisir, planifiez de séjourner une nuit et deux journées : les Coolbox sont des mini-maisons d'où vous entendrez le rugissement des lions ! Ce concept d'hôtellerie de plein air permet aussi aux familles de découvrir la vie nocturne des animaux évidemment accompagnés d'un guide. D'autres activités sont au programme afin d'enrichir l'exceptionnelle expérience d'une nuitée en Safari. Les Coolbox sont équipées d'une cuisinette, de vaisselle, douche et salle de bain. Il suffit d'apporter sa nourriture, sa literie et ses effets personnels.

Le séjour comprend une animation nocturne à la découverte des oiseaux de proie, une marche au crépuscule et un déjeuner avec les lions.

Mesures sanitaires

Afin d'assurer la sécurité du personnel, des animaux et des visiteurs, le port du masque est obligatoire dans certaines zones. Le nombre de billets disponibles par jour est limité et leur achat se fait directement sur le site web, www.parcsafari.com.

À noter qu'en raison de la pandémie, l'accès au parc aquatique est limité à des moments prédéterminés. Les restaurants et la boutique sont ouverts et respectent les consignes de la Santé publique. Bonne nouvelle : les visiteurs pourront à nouveau nourrir les animaux, et ce, en toute sécurité !

Le Parc Safari applique les règles sanitaires édictées par le ministère de le Santé publique.

Les visiteurs sont invités à visiter le site web du Parc Safari régulièrement pour valider toute modification aux mesures sanitaires.

À propos du Parc Safari

Depuis le 15 juillet 1972, plus de 13 millions de personnes ont visité le Parc Safari. Il y a tant de chose à faire et à voir qu'en moyenne les visiteurs y séjournent 6h30. La mission du Parc et de sa Fondation est de protéger, conserver et faire connaître les espèces animales menacées, tout en créant un lieu unique de loisirs, de plaisirs et d'éveil à l'environnement pour toute la famille.

500 animaux, 50 espèces, provenant des cinq continents sont vos hôtes. Le Parc Safari prépare un important anniversaire : en 2022 le Parc aura 50 ans.

