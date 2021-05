InMoment est reconnu comme un Leader dans la Gestion de Feedback Client par une Société d'Études Indépendante, Obtenant les meilleures notes possibles sur les critères de Génération de Revenu, et de Vision et Stratégie Produit





InMoment®, le leader global en Amélioration d'Expérience (XI)tm, annonce qu'il a été reconnu comme un Leader lors de l'évaluation du 2ème trimestre 2021 de The Forrester Wavetm: Customer Feedback Management Platforms.

InMoment faisait partie des entreprises sélectionnées par Forrester pour participer à son évaluation Forrester Wave du 2ème trimestre 2021. Dans ce rapport, InMoment a obtenu les meilleures notes possibles pour les critères suivants, regroupés au sein de 3 catégories :

OFFRE ACTUELLE

Génère du revenu / a un impact sur le business et le CX

Évolutivité

Crée une culture centrée sur le client

Feedback employé (VOCE/VOE)

Collecte et exploitation du feedback via photo ou vidéo

Services professionnels gérés

STRATEGIE

Vision et stratégie produit

Exécution et réalisation de la feuille de route

Stratégie d'entreprise

Stratégie services

PRESENCE MARCHE

Revenu

Présence globale

Forrester écrit dans le rapport : "InMoment est un bon choix pour les entreprises qui recherchent un partenaire technologique et de services axé sur le retour sur investissement. Les clients de référence affirment avoir choisi InMoment pour ses capacités technologiques et sa valeur ajoutée, en citant les prix du fournisseur comme raisonnables et transparents. Ils font également l'éloge du partenariat du fournisseur et de son souci de produire des résultats. Les références donnent à InMoment des notes exceptionnellement élevées pour sa capacité à démontrer son impact business ainsi que le retour sur investissement du CX."

Citant l'écosystème employé d'InMoment, Forrester a déclaré : "86% [des employés d'InMoment] se concentrent sur les produits et la technologie, les services professionnels, le conseil et la réussite des clients, ce qui place le fournisseur en capacité de tenir ses promesses concernant son message d'Amélioration de l'Expérience (XI) ? permettant non plus de simplement gérer les expériences, mais de les améliorer concrètement."

"Notre stratégie a consisté à défier le secteur en faisant mieux les choses - de la technologie aux services, en passant par notre objectif d'accélérer l'amélioration de l'expérience", a déclaré Andrew Joiner, PDG d'InMoment. "Nous continuons à investir agressivement dans l'innovation technologique, les services aux clients et la croissance de notre empreinte mondiale pour aider les plus grandes marques du monde à améliorer leurs expériences, ainsi que l'impact financier et le retour sur investissement positif qui en résultent."

