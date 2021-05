Rapport des activités 2020 du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal - Assemblée publique





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ -La Commission de la sécurité publique (CSP) tiendra une assemblée publique virtuelle lors de laquelle le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM) fera rapport de ses activités de l'année 2020.

La présentation du SIM sera suivie d'une période de questions du public, puis d'une période de questions des commissaires.

La Commission informe les personnes intéressées que cette assemblée publique se tiendra le :

Date et Heure : Mardi 25 Mai 2021 à 9 h 30

Par visioconférence

Le lien pour visionner la séance en webdiffusion en direct sera disponible le jour de

l'assemblée sur la page dédiée du site web des commissions permanentes.

Documentation

La documentation relative à cette assemblée publique est disponible dès maintenant à : ville.montreal.qc.ca/commissions.

Comment participer ?

Pour permettre aux personnes de participer à l'assemblée publique en transmettant leurs questions et commentaires, un formulaire en ligne sera disponible à ville.montreal.qc.ca/commissions, du vendredi 21 mai au mardi 25 mai jusqu'à la pause qui suivra la présentation du SPVM.

L'assemblée publique sera également accessible en webdiffusion en différé sur le compte YouTube de la Ville de Montréal

Commissions permanentes

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élu-es municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

Inscrivez-vous dès maintenant l'infolettre des commissions permanentes pour ne rien manquer de nos nouvelles : ville.montreal.qc.ca/infolettrecommissions.

