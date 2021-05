Communiqué intermédiaire du groupe Fraport - Premier trimestre 2021 : La pandémie de Covid-19 continue d'avoir un impact important sur les revenus et les bénéfices





Les dépenses d'exploitation ont été réduites d'environ un tiers - Le groupe atteint un résultat d'exploitation (BAIIDA) équilibré - Le résultat du groupe (bénéfice net) est clairement négatif - Schulte, PDG de Fraport : « Nous sortons à nouveau du creux de la vague »

FRANCFORT, Allemagne, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap - Au cours du premier trimestre 2021, les performances financières du groupe Fraport ont continué à être sévèrement impactée par la pandémie de Covid-19. L'affluence du nombre de voyageurs étant toujours en baisse à l'aéroport de Francfort et dans tous les aéroports du groupe dans le monde, le chiffre d'affaires du groupe a diminué de plus de 40 % en glissement annuel au cours de la période de janvier à mars. Fraport a affiché un résultat négatif pour le groupe (bénéfice net) de moins ?77,5 millions d'euros.

Le président du conseil d'administration de Fraport AG, le Dr Stefan Schulte, a déclaré : « Le secteur de l'aviation n'a toujours pas connu de reprise notable au cours du premier trimestre 2021. Ce n'était pas inattendu compte tenu de la situation de la pandémie mondiale. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous sortons à présent du creux de la vague. Les campagnes de vaccination en Allemagne et dans de nombreux autres pays prennent de l'ampleur. En outre, un certain nombre d'options de tests Covid-19 sont désormais disponibles. Les gens expriment toujours une forte volonté de voyager et d'explorer le monde. Nous nous attendons donc à ce que le nombre de passagers augmente sensiblement pendant les mois d'été, en particulier sur les lignes européennes dans un premier temps, mais aussi sur les destinations intercontinentales à long terme. Dans le même temps, nous avons tiré parti de la crise pour réduire considérablement les coûts et remanier notre entreprise afin de la rendre plus légère et plus flexible à l'avenir. »

L'affluence du nombre de voyageurs diminue sensiblement

Au cours des trois premiers mois de l'année 2021, la base d'attache du groupe à l'aéroport de Francfort a vu l'affluence du nombre de voyageurs chuter de 77,6 % en glissement annuel pour atteindre un peu moins de 2,5 millions de voyageurs. Par rapport au premier trimestre de l'année 2019 pré-pandémique, cela représente une baisse encore plus forte de 83,2 %. En revanche, le fret de FRA au premier trimestre a augmenté de 21,6 % en glissement annuel pour atteindre 565 497 tonnes métriques (en hausse de 7,3 % par rapport au T1/2019). Dans les aéroports du groupe Fraport dans le monde, l'affluence du nombre de voyageurs a également baissé globalement au premier trimestre, avec des baisses en glissement annuel allant d'environ 50 % à 90 % dans certains aéroports. Soutenues par un fort trafic intérieur, seules deux aéroports ont obtenu de meilleurs résultats : L'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg en Russie (baisse de 18,3 %) et l'aéroport de Xi'an en Chine (hausse de 40,7 %).

BAIIDA équilibré - le résultat du groupe reste en zone négative

Reflétant l'évolution globale du trafic, le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 41,8 % au premier trimestre 2021 pour atteindre ?385,0 millions d'euros. En ajustant le chiffre d'affaires relatif aux dépenses d'investissement de capacités dans les filiales de Fraport dans le monde entier (sur la base de l'IFRIC 12), le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 41,9 % pour atteindre ?344,7 millions d'euros. Un accord conclu au cours de la période de référence entre Fraport et la police fédérale allemande sur la rémunération des services de sécurité aérienne - fournis par Fraport dans le passé - a généré un revenu supplémentaire de ?57,8 millions d'euros, qui a eu un impact positif sur le BAIIDA du même montant.

Dans l'ensemble des sociétés du groupe à Francfort, Fraport a réduit ses dépenses d'exploitation d'environ 28 pour cent, principalement grâce à une gestion stricte des coûts, à la mise en place du chômage partiel (dans le cadre du programme allemand Kurzarbeit) et à la réduction continue des effectifs par des mesures de responsabilités sociales. Dans les sociétés du groupe Fraport entièrement consolidées dans le monde entier, les dépenses d'exploitation pourraient même être réduites d'environ 35 %. Grâce à ces mesures d'économie et à l'effet ponctuel résultant de l'accord avec la police fédérale allemande, Fraport a réalisé un BAIIDA ou un résultat d'exploitation du groupe positif de ?40,2 millions d'euros (en baisse de 68,9 % par rapport à l'année précédente) au premier trimestre (T1) 2021. En excluant l'effet ponctuel de l'accord avec la police fédérale allemande, Fraport a encore atteint un BAIIDA du groupe presque équilibré, grâce aux mesures de réduction des coûts mises en oeuvre. Le BAII du groupe a nettement diminué, passant de ?12,3 millions d'euros au T1/2020 à moins ?70,2 millions d'euros au T1/2021. Le BAII du groupe a chuté à moins ?116,0 millions d'euros au cours de la période considérée (contre moins ?47,6 millions d'euros au T1/2020). Le résultat ou bénéfice net du groupe a sensiblement diminué, passant de moins ?35,7 millions d'euros au premier trimestre 2020 à moins ?77,5 millions d'euros au premier trimestre 2021.

Le programme de départs volontaires est presque terminé

Fraport a lancé diverses mesures à tous les niveaux pour contrer l'impact de la pandémie de coronavirus, notamment un vaste programme de réduction des coûts. En éliminant les dépenses qui ne sont pas essentielles à l'activité, Fraport économise entre ?100 et ?150 millions d'euros par an. Simultanément, Fraport a réduit ou annulé un certain nombre d'investissements, en particulier sur son site de Francfort - réduisant ainsi les dépenses d'investissement connexes d'environ ?1 milliard d'euros à moyen et long terme.

Fraport a également commencé à restructurer l'ensemble de son entreprise et de son administration afin de rendre l'entreprise plus légère et plus flexible. L'entreprise sera en mesure de réduire les coûts de personnel à Francfort jusqu'à ?250 millions d'euros par an par rapport à 2019, en supprimant environ 4 000 emplois sans négliger les responsabilités sociales. Cet objectif est déjà presque atteint. Au 1er avril 2021, Fraport a réduit ses effectifs à Francfort (par rapport au 31 décembre 2019) de quelque 3 900 employés - qui ont quitté l'entreprise en profitant des indemnités de départ et d'autres mesures ; ou par le biais de l'attrition des effectifs du personnel (diminution des effectifs due aux départs en retraite, aux décès, etc.).

Fraport continuera à appliquer un régime de chômage partiel dans le but de réduire temporairement les frais de personnel. Au cours du premier trimestre 2021, environ 80 pour cent des employés de la société mère Fraport AG et d'autres grandes sociétés du groupe à Francfort ont continué à travailler en chômage partiel. Cela entraîne une réduction moyenne du temps de travail d'environ 50 pour cent, mesurée sur le nombre d'heures disponibles.

Les réserves de liquidités de Fraport ont encore augmenté

Fraport a levé environ ?1,9 milliard d'euros au total en financement supplémentaire au cours du premier trimestre 2021. Les mesures de financement comprenaient le placement d'une obligation d'entreprise, émise en deux tranches pour un volume total de ?1,15 milliard d'euros. Grâce à ces mesures, les liquidités et les lignes de crédit garanties de Fraport s'élèvent à quelque ?4,4 milliards d'euros (au 31 mars 2021). L'entreprise est donc bien placée pour faire face à la crise actuelle et réaliser les investissements nécessaires à l'avenir.

Perspectives

Suite au bilan du premier trimestre, le comité de direction de Fraport maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2021. L'affluence du nombre de voyageurs à l'aéroport de Francfort devrait se situer entre moins de 20 millions et 25 millions. Le chiffre d'affaires du groupe devrait atteindre environ ?2 milliards en 2021. La société prévoit que le BAIIDA du groupe se situera entre ?300 et ?450 millions d'euros environ. Le BAII du Groupe devrait être légèrement négatif et le résultat du Groupe (bénéfice net) restera également en négatif. Toutefois, ces deux indicateurs de performance clés s'amélioreront nettement par rapport à 2020.

