ZoomMed vend certains droits de propriété Intellectuelle dans son Prescripteur ZRx à Groupe KDA inc. en échange de 20 000 000 d'actions de Groupe KDA évaluées à 3 140 000 $





BROSSARD, Québec, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZoomMed inc. (« la « Société » ou « ZoomMed ») (Bourse de Croissance TSX:ZMD) est fière d'annoncer que la transaction visant l'acquisition des droits de propriété intellectuelle du Prescripteur ZRx pour développer, commercialiser et exploiter le Prescripteur ZRx aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, a été complétée avec la filiale à part entière Groupe Technologique KDA inc. (« KDA Techno ») du Groupe KDA inc. (« KDA »).



Groupe KDA émettra à ZoomMed 20 000 000 d'actions ordinaires catégorie A de son capital social (les « Actions KDA ») d'une valeur réputée de 3 140 000 $ CA établie en fonction du cours de clôture moyen des Actions ordinaires pour les 52 dernières semaines La Transaction est effective à compter du 10 mai 2021. Aux termes de la Convention d'achat d'actifs, 10 000 000 du 20 000 000 des Actions KDA seront mises sous écrou et libérées comme suit : 5 000 000 d'Actions KDA seront libérées à la première date anniversaire (12 mois) de la clôture, soit le 10 mai 2022 et 5 000 000 d'Actions KDA seront libérées à la deuxième date anniversaire (24 mois) de la clôture, soit le 10 mai 2023.

KDA Techno et ZoomMed Médical sont des parties sans lien de dépendance et aucun honoraire d'intermédiation n'est payable dans le cadre de la Transaction.

À propos de ZoomMed

ZoomMed construit et exploite le réseau de communication de ZoomMed, un réseau d'échange d'informations cliniques entre les médecins et l'ensemble des autres intervenants du secteur de la santé, tels que les pharmaciens, spécialistes, compagnies pharmaceutiques et assureurs privés.

La pierre angulaire de ce réseau est le Prescripteur ZRx, une application technologique Web innovatrice qui simplifie grandement la rédaction des prescriptions pour le médecin. Puisqu'il est un produit autonome, il peut facilement être intégré à n'importe quelle application de Dossier Médical Électronique (DMÉ).

