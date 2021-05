Développement du secteur biologique - Prolongation du Programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, se réjouit d'annoncer la prolongation du Programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique (PACAB) jusqu'au 31 mars 2023. Ce programme vise à soutenir financièrement les entreprises agricoles dans la conversion d'unités de production végétale, acéricole et apicole (volet 1) ainsi que dans la construction ou la modification de leurs installations d'élevage pour répondre aux exigences des normes biologiques (volet 2).

Citation

«?L'annonce d'aujourd'hui confirme l'importance que notre gouvernement accorde au secteur biologique. Ces aliments répondent aux préoccupations des consommateurs en matière de santé, de protection de l'environnement, de lutte contre les changements climatiques, de bien-être animal et d'économie locale. La prolongation du PACAB contribuera au développement de l'agriculture biologique et à l'augmentation de l'offre d'aliments issus de ce mode de production. Cette mesure a contribué de façon notable à l'accroissement des superficies et du nombre d'entreprises en production biologique au cours des dernières années.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Depuis l'entrée en vigueur du PACAB, des centaines d'entreprises agricoles ont bénéficié d'un soutien financier d'une valeur totalisant plus de 10 millions de dollars.

Dans le cadre du volet 1, le Programme a soutenu financièrement la conversion de plusieurs milliers d'hectares de cultures et de pâturages, de plusieurs millions d'entailles et de près d'une centaine de ruches.

Dans le cadre du volet 2, une centaine d'entreprises agricoles ont pu bénéficier d'une aide financière pour la construction ou la modification d'installations d'élevage pour répondre aux exigences des normes biologiques.

La demande pour les aliments biologiques est en croissance partout sur la planète; la valeur du marché mondial est évaluée à plus de 125 milliards de dollars.

Au Québec, la valeur de ce marché est estimée à près d'un milliard de dollars.

Le nombre d'entreprises agricoles québécoises en production biologique a plus que doublé entre 2015 et

2020, passant de 1?128 à plus de 2?400, ce qui représente près de 9 % de l'ensemble des entreprises agricoles du territoire. Durant la même période, la superficie en cultures et en pâturages biologiques est passée de 49?000 hectares à plus de 100?000 hectares, ce qui représente près de 5 % de la superficie agricole totale.

Avec le tiers des fermes en agriculture biologique au Canada , le Québec fait figure de chef de file au pays.

Lien connexe

PACAB : www.mapaq.gouv.qc.ca/conversionbio

