5 M$ pour développer l'offre touristique des parcs régionaux du Québec





QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 5 millions de dollars à l'Association des parcs régionaux du Québec afin de mettre en place un programme visant à assurer le développement des activités et des infrastructures touristiques dans les parcs régionaux.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a confirmé par vidéo aujourd'hui ce soutien financier annoncé dans le dernier budget.

Le programme permettra notamment de développer une offre récréotouristique quatre saisons accessible et sécuritaire, d'assurer le développement et la modernisation d'infrastructures à des fins touristiques et de soutenir les intervenants du secteur du tourisme de nature et d'aventure qui exercent leurs activités dans les parcs régionaux.

Citations :

« Je suis très fière de ce soutien aux parcs régionaux. Ce sont des lieux formidables, présents sur tout le territoire et qui mettent en valeur la beauté et la diversité de nos paysages, de notre flore et de notre faune. Les activités récréotouristiques en nature sont de plus en plus prisées, et nous avons, au Québec, un environnement d'exception pour les pratiquer. Notre gouvernement a dit qu'il agirait pour soutenir la relance de l'industrie touristique dans une approche de développement encore plus responsable et durable; l'annonce d'aujourd'hui en témoigne clairement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'aide du gouvernement du Québec nous permettra de bonifier notre offre touristique afin de répondre aux standards de la clientèle, qui est de plus en plus renseignée et avide d'expériences en plein air. En développant des activités et des infrastructures dans un souci d'écoresponsabilité, nous contribuerons à rendre le Québec plus attrayant aux yeux des voyageurs de l'étranger et des Québécois, qui ont la chance de profiter de nos sites exceptionnels tout au long de l'année. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

Faits saillants :

Une étude sera réalisée pour circonscrire, à court, moyen et long terme, les besoins et les priorités des parcs régionaux.

Les résultats de l'étude guideront le comité directeur, qui sera notamment composé de représentants de l'Association des parcs régionaux du Québec et du ministère du Tourisme, afin de déterminer les modalités du programme.

Le programme sera cohérent avec le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.

Fondée en 2014, l'Association des parcs régionaux du Québec compte plus de 60 membres. Elle a pour objectif de former un regroupement fort en valorisant et en positionnant ses membres au sein de l'industrie récréotouristique québécoise.

