Converge Technology Solutions Corp. remporte cinq prix d'IBM, dont celui de meilleur partenaire de l'année pour la vente nationale en Amérique du Nord





Converge remporte également le prix du meilleur partenaire de l'année en Amérique du Nord de la synergie d'IBM et Red Hat, le prix d'excellence des données et de l'intelligence artificielle pour le Cloud Pak for Data, le Protect : Le prix d'excellence Digital Trust et le prix Beacon d'IBM annoncé précédemment dans la catégorie « solution exceptionnelle de services de soutien technologique ».

TORONTO et GATINEAU, QC, le 11 mai 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « l'entreprise ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques compatibles avec les logiciels a l'honneur de recevoir cinq prix d'IBM. En plus de remporter un prix Beacon d'IBM en 2021, Converge a été nommée meilleur partenaire de vente de l'année (excellence en géographie) en Amérique du Nord, meilleur partenaire de la synergie d'IBM et Red Hat (excellence en géographie) de l'année en Amérique du Nord, lauréat du prix d'excellence d'IBM de l'unité commerciale du prix d'excellence des données et de l'intelligence artificielle pour Cloud Pak for Data et lauréat du prix d'excellence de l'unité commerciale d'IBM pour Protect : Digital Trust.

Les prix d'excellence d'IBM récompensent les performances exceptionnelles des partenaires commerciaux d'IBM qui ont fait preuve d'excellence et qui ont favorisé une expérience client et une croissance commerciale inégalables. Converge est le seul partenaire nord-américain qui a reçu deux prix d'excellence en géographie.

Converge a créé quatre domaines de pratiques clés qui s'alignent sur les solutions d'IBM et Red Hat : Analytique avancée, cybersécurité, nuage hybride et public et infrastructure numérique. La synergie et le partenariat continu entre IBM, Red Hat et Converge ont renforcé ces offres clés, IBM étant aujourd'hui l'un des principaux partenaires de Converge. En outre, Converge comprend parfaitement le portefeuille d'IBM et met l'accent sur l'intégration des compétences et des capacités d'IBM dans l'ADN d'une organisation lorsqu'elle s'ajoute au portefeuille des entreprises de la Société.

Converge s'engage à étendre son champ d'action et à stimuler la croissance et la valeur de son activité et de ses clients. Les prix IBM démontrent notre engagement continu à relever les défis commerciaux uniques de nos clients par le biais de mises en oeuvre réussies et axées sur le portefeuille de solutions d'IBM.

« Les dernières années ont été marquées par de grandes transformations, tant sur le plan de la technologie que dans le monde dans lequel nous vivons, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. Après des années témoignant de changements de ce genre, et en particulier l'année précédente, le fait de remporter cinq prix clés d'IBM, dont le prix du meilleur partenaire de vente en Amérique du Nord, valide notre niveau de performance et notre engagement envers le partenariat d'IBM et Red Hat et constitue un honneur et une réussite significatifs pour Converge. »

Pour en savoir plus sur les Prix d'excellence d'IBM en géographie pour l'année 2021 et les Prix d'excellence d'IBM des unités commerciales pour l'année 2021, y compris une liste détaillée des gagnants, veuillez visiter le site ici.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 10:00 et diffusé par :