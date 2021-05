Le pôle de vaccination de la Coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis ouvrira ses portes le 18 mai





Il sera possible de prendre rendez-vous sur le Portail Clic Santé dès le 11 mai

LÉVIS, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Situé au 150, rue des Commandeurs, à Lévis, le pôle de vaccination de la Coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis amorcera ses activités le mardi 18 mai. Le Mouvement Desjardins et les entreprises de Lévis répondent ainsi favorablement à l'invitation du gouvernement du Québec et participeront à l'effort collectif afin d'enrayer la propagation de la COVID-19 dans la société.

«?La vaccination est l'une des solutions qui permettront aux Canadiens de retrouver une vie normale en plus d'encourager rapidement une reprise économique forte, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Desjardins est fier de participer à cet élan de solidarité qui s'ajoute aux nombreuses initiatives que nous avons déjà mises en place pour limiter la propagation du virus dans la société, que ce soit l'instauration de mesures sanitaires dans nos centres de services ou encore le déploiement massif de nos employés en télétravail. L'annonce d'aujourd'hui nous permet de contribuer activement à cet effort collectif essentiel.?»

Desjardins consacrera plus de 10 000 pieds carrés de ses locaux à l'inoculation, à ses frais, de 25 000 à 50 000 doses de vaccins au cours des prochaines semaines. Ce sont plus de 150 employés volontaires qui seront sur place pour accueillir la population pendant la période de vaccination. Il est important de préciser que la Cité de la coopération sera ouverte à l'ensemble de la population du territoire, en fonction de l'ordre établi par le gouvernement.

Prendre rendez-vous au pôle de vaccination de la Coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis

Dès aujourd'hui, mardi 11 mai, les personnes qui souhaiteraient se faire vacciner dans les locaux de Desjardins pourront prendre rendez-vous sur le Portail Clic Santé. Il leur suffira de sélectionner le pôle de la Coopération pour choisir la date et l'heure pour recevoir leur vaccin.

Les entreprises de Lévis s'impliquent pour faire du pôle de vaccination un succès

Coordonnés par la Chambre de commerce de Lévis, l'entreprise Teknion, le chantier Davie et Creaform contribueront au succès du site de vaccination avec certains de leurs employés qui participeront à cet effort.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 10:00 et diffusé par :