Avis aux médias : Invitation à visiter le pôle de vaccination de la Coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis





LÉVIS, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à visiter le pôle de vaccination de la Coopération Desjardins et ses partenaires du grand Lévis le jeudi 13 mai, à 11 h.

Rémi Gauvin, directeur du site de vaccination, sera disponible pour offrir une visite et répondre aux questions des journalistes. M. Gauvin accordera également des entrevues individuelles après la visite. D'autres intervenants seront aussi disponibles pour réaliser des entrevues virtuelles.

Inscription obligatoire

L'inscription est obligatoire pour participer à la visite et doit se faire d'ici le jeudi 13 mai, à 9 h. Pour s'inscrire, les représentants des médias sont invités à écrire à : media@desjardins.com.

La visite se fera selon les règles sanitaires et de distanciation physique. Le port du masque à l'intérieur de l'édifice est obligatoire.

Date : jeudi 13 mai 2021







Heure : 11 h







Lieu : 150, rue des Commandeurs, Lévis, G6V 8M6



À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 10:00 et diffusé par :