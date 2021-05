Avis - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien accru pour des solutions canadiennes novatrices en matière de soins de santé





OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international et députée de Markham?Thornhill, et l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's Sud?Mount Pearl, feront une annonce virtuelle avec le réseau de santé CAN, suivie d'une table ronde.

La ministre Ng répondra aux questions des médias par Zoom après l'annonce.

Veuillez noter que tous les renseignements sont indiqués sous réserve de modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 12 mai 2021



Heure : De 15 h 45 à 16 h 45 (HNE)

De 16 h 45 à 17 h 45 (HAA)

De 13 h 45 à 14 h 45 (HNC)

De 17 h 15 à 18 h 15 (HAT)



Lieu : Des informations détaillées sur la webconférence vous seront fournies.



R.S.V.P. : On demande aux médias de présenter leur demande à youmy.han@international.gc.ca pour recevoir les informations de connexion à l'annonce virtuelle.

Restez branchés

Suivez @FedDev_Ontario sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur nos mises à jour : Twitter, Instagram, Linkedin, Facebook et L'actualité économique du Sud de l'Ontario.

Suivez l'APECA : Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 09:53 et diffusé par :