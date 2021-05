L'équipe de Québec Cinéma se syndique avec la CSN





MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que l'équipe de Québec Cinéma a déposé, vendredi dernier, une requête en accréditation au Tribunal administratif du travail pour joindre les salarié-es du Festival du nouveau cinéma au sein du Syndicat de l'événementiel-CSN.

Le milieu culturel étant déjà aux prises avec de nombreux problèmes de précarité d'emploi, l'actuelle crise sanitaire n'a fait qu'exacerber les problèmes vécus par les travailleuses et les travailleurs du secteur de l'événementiel. En se regroupant avec les employé-es du Festival du nouveau cinéma, déjà syndiqués, les employé-es de Québec Cinéma désirent davantage de reconnaissance, une plus grande sécurité d'emploi ainsi que de meilleures possibilités d'avancement.

Les salarié-es de Québec Cinéma désirent négocier, au cours des prochaines semaines, une première convention collective leur permettant d'améliorer leurs conditions de travail. Ils souhaitent grandement que la direction y voit une occasion pour établir des relations de travail saines et équitables au sein de l'équipe afin d'améliorer la capacité de Québec Cinéma à retenir l'expertise au sein de ses rangs.

«?Nous avons bon espoir que la direction, le conseil d'administration et les grands partenaires publics et privés de Québec Cinéma respecteront le choix des salarié-es, a indiqué la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, Pascale St-Onge. Nous comptons également sur le soutien engagé des artistes et des artisanes et artisans du cinéma québécois.?»

Rappelons que par le passé, les travailleuses et travailleurs québécois de l'événementiel ont toujours échappé à l'application de la Loi sur les normes du travail, notamment car certains étaient considérés comme des travailleurs autonomes. La syndicalisation des travailleuses et travailleurs du Festival du nouveau cinéma, en 2018, a permis de faire reconnaître leur statut de salarié-es au sens du Code du travail, ce qui leur a procuré la protection des lois du travail et la possibilité de négocier une convention collective, une première au Québec dans ce secteur.

À propos de la FNCC-CSN

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats oeuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit 300?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

