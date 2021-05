Royaume-Uni : Biolog-id et Nicholson Consulting Ltd s'associent pour concevoir un laboratoire de démonstration présentant Biolog Transfusion Solution





Biolog-id, fournisseur global de solutions en santé connectées, et Nicholson Consulting Ltd, société innovante de conseil et d'ingénierie spécialisée dans le domaine de la transfusion sanguine, unissent leurs forces pour mettre en place un laboratoire de démonstration situé à Malvern Hills Science Park, au sud de Birmingham. Cet environnement de démonstration présentera au marché britannique l'ensemble des produits de pointe de biolog-id : Biolog Transfusion Solution.

Basée sur la technologie RFID, Biolog Transfusion Solution a été conçue pour répondre aux besoins de tous les acteurs impliqués dans la chaîne logistique de la transfusion sanguine. En combinant des logiciels, des équipements et des tags, cette innovation de rupture permet de gérer en temps réel chaque domaine d'application ; de la collecte et la fabrication au centre de transfusion sanguine, à l'inventaire central et à distance dans les banques de sang, jusqu'à l'administration du produit sanguin au chevet du patient.

Flexible et fiable, la technologie biolog-id génère de la valeur tout au long du cycle de vie des produits sanguins et aide les professionnels de la santé à mieux piloter leurs opérations. Des avantages que les clients pourront découvrir lors de présentations faites dans ce showroom à partir de début juin.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec biolog-id pour mener à bien ce projet. Ce laboratoire de démonstration sera une véritable opportunité pour nos potentiels clients : il leur permettra non seulement de voir Biolog Transfusion Solution en situation réelle, mais aussi de l'expérimenter et de la manipuler », déclare Gordon Nicholson, directeur général de Nicholson Consulting Ltd.

« Au-delà de la présentation de nos solutions, ce laboratoire de démonstration nous permettra de tester et de valider de nouveaux équipements destinés à renforcer notre offre. Nous avons toute confiance en notre partenaire local qui saura gérer efficacement ce lieu d'innovation, le premier pour biolog-id », déclare Philippe Jacquet, Directeur exécutif des ventes EMEA/LATAM chez biolog-id.

Présent dans 14 pays à travers le monde, biolog-id poursuit son développement outre-Manche avec la mise en place de ce nouveau laboratoire de démonstration. Au Royaume-Uni, Biolog Transfusion Solution a déjà été adoptée par le Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) pour gérer efficacement et à distance l'approvisionnement en produits sanguins des différents locaux centres.

A propos de biolog-id

Biolog-id développe et met en oeuvre des solutions innovantes qui transforment numériquement les processus de routine en données numériques exploitables, soutenant les décisions opérationnelles et stratégiques relatives aux produits thérapeutiques sensibles : produits sanguins (globules rouges, plaquettes, plasma), chimiothérapies, nutrition parentérale. L'information générée par les solutions de biolog-id est accessible aux professionnels de la santé en tout temps, pour améliorer l'efficacité de leurs processus, leurs conditions de travail et in fine, la sécurité des produits thérapeutiques administrés aux patients. La plate-forme brevetée de biolog-id est utilisée en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. Biolog-id est détenue par son fondateur, ses dirigeants et les fonds Xerys. Xerys Gestion est une société française de capital investissement qui investit principalement dans les secteurs aujourd'hui prégnants tels que Santé & Sciences de la Vie, énergies renouvelables-GreenTech et nouvelles technologies digitales.

Pour plus de renseignements: www.biolog-id.com

A propos de Nicholson Consulting Ltd:

Nicholson Consulting Ltd est une PME innovante travaillant dans le domaine spécialisé de la production de composants sanguins et dans la conception de systèmes de collecte de sang pour la transfusion humaine et animale. La société est basée à Malvern Hills Science Park et l'équipe a une expérience combinée de plus de 50 ans dans les services de transfusion sanguine et les laboratoires d'hématologie des hôpitaux. Plus récemment, l'entreprise a collaboré avec un important fournisseur de poches de sang pour l'accompagner dans ses programmes de R&D et de validation de produits.

