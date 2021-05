Services financiers Innovation CIBC offre à Vertu Capital une marge de crédit d'appel de fonds





Services financiers Innovation CIBC est heureux d'annoncer qu'il a fourni des solutions de financement, y compris une marge de crédit d'appel de fonds, à Vertu Partners Fund I L.P. (« Vertu Fund I »), un fonds de capital de développement géré par Vertu Capital (« Vertu »). La facilité d'appels de fonds offre à Vertu Fund I la souplesse lui permettant de faire des investissements dans les entreprises de son portefeuille avant de procéder à un appel de fonds des commanditaires du fond.

Fondée en 2017 par Lisa Melchior, une investisseuse chevronnée en capital de développement du secteur des technologies, la société Vertu a été créée pour combler la lacune entre la croissance de la phase de démarrage et les grandes opérations de rachat dans le secteur, en pleine croissance au Canada, des technologies.. La société Vertu compte des décennies d'expérience à l'échelle mondiale et une expertise sectorielle approfondie à l'égard des sociétés technologiques à fort potentiel et en expansion qui recherchent une croissance transformationnelle.

« La vision fondamentale de Vertu est d'aider les entreprises technologiques canadiennes à prendre de l'expansion et à croître, souligne Rob Rosen, directeur général, Services financiers Innovation CIBC, à Toronto. Il s'agit d'une vision commune à Services financiers Innovation CIBC et nous avons hâte de travailler avec l'équipe de Vertu pour aider les entreprises canadiennes de logiciels à croître. »

« La société Vertu entretient une relation de longue date avec Services financiers Innovation CIBC et nous sommes très enthousiastes à l'idée de continuer à travailler ensemble, affirme Kimberly Davis, associée et chef de l'exploitation. L'équipe comprend notre entreprise et a écouté attentivement nos besoins, offrant ainsi une facilité sur mesure qui permettra de gérer efficacement les activités au sein de Vertu. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l'innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, Boston, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, New York, Reston, Toronto et à Vancouver, l'équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Vertu Capital

Fondé en 2017 par Lisa Melchior, une investisseuse chevronnée du secteur des technologies, Vertu Capital est un gestionnaire de capital de développement axé sur les entreprises technologiques canadiennes dotées d'une technologie éprouvée, de modèles d'affaires évolutifs et d'équipes de direction établies prêtes à faire croître et à faire évoluer leurs activités. Vertu compte des décennies d'expérience en capital de développement à l'échelle mondiale et une expertise approfondie dans le domaine des logiciels. Vertu cherche à collaborer activement avec les fondateurs et les équipes de direction pour réaliser de grandes choses à un rythme rapide. Pour en savoir plus, consultez le site www.vertucapital.ca.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 09:05 et diffusé par :