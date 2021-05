/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce le lancement de nouveaux programmes de financement pour appuyer les aéroports canadiens/





OTTAWA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, et la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, Gudie Hutchings, tiendront une conférence de presse virtuelle pour annoncer de nouveaux programmes ainsi que le financement de projets visant à appuyer les aéroports canadiens.

Les ministres et la secrétaire parlementaire seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce. L'annonce se fera au moyen de la plateforme MS Teams.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent envoyer un courriel à demetra.vlogiannitis@tc.gc.ca pour s'inscrire, au plus tard mardi le 11 mai à 10 h.

Un courriel de confirmation contenant le lien et les instructions pour assister à la conférence sera envoyé uniquement aux représentants des médias inscrits.

Date : Le mardi 11 mai 2021 Heure : 12 h (heure de l'Est) Endroit : Sur MS Teams, à partir du lien de connexion fourni lors de la confirmation

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 11 mai 2021 à 08:50 et diffusé par :