HEXO Corp annonce un placement au cours du marché jusqu'à 150 M$CA





OTTAWA, 11 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a le plaisir d'annoncer la mise sur pied d'un programme de placement au cours du marché (le « programme ACM ») qui permet à la Société d'émettre pour jusqu'à 150 M$CA (ou l'équivalent en dollars américains) d'actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires ») et de les vendre au public, de temps à autre, à la discrétion de la Société. Toutes les ventes d'actions ordinaires dans le cadre du programme ACM seront effectuées par le biais de « placements au cours du marché », tels qu'ils sont définis dans le Règlement 44-102 ? Placement de titres au moyen d'un prospectus préalable des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris les ventes effectuées par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto (la « TSX »), de la Bourse de New York (la « NYSE ») ou de tout autre marché reconnu sur lequel les actions ordinaires sont inscrites, cotées ou autrement négociées au Canada et aux États-Unis.



Les placements d'actions ordinaires dans le cadre du programme ACM seront effectués conformément aux modalités d'une convention de placement d'actions datée du 11 mai 2021 (la « convention de placement ») conclue entre la Société, A.G.P./Alliance Global Partners et BMO Capital Markets Corp. en tant qu'agents américains, et BMO Nesbitt Burns Inc. en tant qu'agent canadien (collectivement, les « agents »).

Le volume et le calendrier des placements dans le cadre du programme ACM, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de la Société. Les actions ordinaires seront placées au cours du marché en vigueur au moment de chaque vente. Les cours peuvent donc varier d'un acheteur à l'autre tout au long de la durée du programme ACM. Celui-ci restera en vigueur jusqu'à la première des deux dates suivantes : l'émission et la vente de toutes les actions ordinaires pouvant être émises en vertu du programme ACM ou le 7 juin 2023, sauf résiliation avant cette date par la Société ou par les agents, conformément aux modalités de la convention de placement.

La Société prévoit d'utiliser le produit net du programme ACM pour les besoins généraux de l'entreprise, lesquels peuvent inclure : (i) les coûts associés aux plans d'expansion de la Société aux États-Unis, y compris l'acquisition envisagée d'une installation dans l'État du Colorado ainsi que sa modernisation et son amélioration subséquentes; (ii) les dépenses en capital, y compris les dépenses en capital potentielles pour apporter des améliorations supplémentaires aux lignes de production de l'installation de la Société à Belleville, en Ontario; (iii) les acquisitions futures potentielles; (iv) le fonds de roulement, y compris la reconstitution des ressources de trésorerie existantes et le fonds de roulement qui sera utilisé pour financer certains coûts de transaction et d'intégration et les remboursements minimaux de la dette liés à l'acquisition proposée par la Société de Zenabis Global Inc. (« Zenabis »); et (v) le remboursement de dettes supplémentaires payables par Zenabis après la réalisation de l'acquisition de Zenabis.

L'offre d'actions ordinaires dans le cadre du programme ACM est qualifiée par un supplément de prospectus daté du 11 mai 2021 (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié canadien de la Société daté du 7 mai 2021 (le « prospectus préalable de base »), chacun étant déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et par un supplément de prospectus daté du 11 mai 2021 (le « supplément de prospectus américain ») au prospectus préalable de base américain de la Société (le « prospectus de base américain ») inclus dans sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-10 (la « déclaration d'enregistrement ») (dossier no 333-255264) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 10 mai 2021. La convention de distribution, le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base sont disponibles sur le site Web SEDAR maintenu par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com. La convention de placement, le supplément au prospectus américain, le prospectus de base américain et la déclaration d'enregistrement sont disponibles sur EDGAR, sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Par ailleurs, les agents enverront, sur demande, des copies du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base ou du supplément de prospectus américain et du prospectus de base américain.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre des actions ordinaires. Il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.



À propos d'HEXO (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO, HEXO Plus, Up, Original Stash et Bake Sale, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des déclarations concernant la valeur totale des actions ordinaires qui peuvent être émises dans le cadre du programme ACM et l'utilisation prévue par la Société du produit net du programme ACM, le cas échéant. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris que l'utilisation par la Société des produits du programme ACM puisse différer de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs.

Pour de plus amples informations concernant certains de ces attentes, hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs, ainsi que les facteurs de risque liés à la Société et aux actions ordinaires, il convient de se reporter au supplément de prospectus et au prospectus préalable de base ou au supplément de prospectus américain et au prospectus de base américain, selon le cas, à la notice annuelle de la Société datée du 29 octobre 2020 et aux autres documents d'information continue, lesquels sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

